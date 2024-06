Letošní soutěž o blogera roku definitivně skončila, nezapomeňte

„Sláva vítězům, čest poraženým,“ chce se mi zvolat poté, co jsem se tajnými zpravodajskými kanály dozvěděla jméno držitele ceny redakce, udělené na včerejším slavnostním vyhlášení. Volba adminů mě potěšila.

Nicméně „sláva vítězům, čest potaženým“ nezvolám, protože podle mě žádní poražení nejsou. Tedy aspoň ve finálových desítkách jsou všichni vítězové a nejen oni, za vítěze, považuji i mnohé další, kteří umí svým psaním zaujmout. Pro stručnost jmenuji aspoň paní Irenu B. a Ivanu D. Irenu ne proto, že má stejně krásné křestní jméno jako já, ale protože je ve svých článcích nesmírně lidská. A Ivanu ne pro podobu v barvě vlasů, ale protože dokáže krom lidskosti být až syrově otevřená.

Teď pár slov k íčkařům. Myslím, že jsme nehlasovali špatně.

Pan Jaromír Š. je skvělým fotografem a vypravěčem, já se díky němu mohu v myšlenkách nejen vracet na známá místa, která mám ráda, ale též obdivovat ta, co neznám.

Pan David V. No, jak bych to tak řekla? Přiznávám, že se při čtení jeho článků, občas začervenám, ale dokáže mě rozesmát tak, že se za břicho popadám (promiňte, Davide, platí to i případech, když svůj humor cílíte proti sobě).

Paní Markéta Š., nechť mi laskavě odpustí, k ní se nevyjádřím, její styl není mým šálkem kávy.

Zato před panem Vladimírem T. G. smekám, ostrost jeho kresleného humoru se čepeli břitvy vyrovná a oběti jeho vtipů mají obrovskou kliku, že jde jen o břitvu pomyslnou.

Nicméně, měla bych takový návrh, oddělit zrno od plev, tedy ostatní psaní od politiky a do dalších let zavést ještě jednu soutěžní kategorii. Byl by jí politik nebo chcete-li politolog roku a soutěžili by v ní všichni ti, jejichž články vykazují politické zaměření. To by bylo panečku něco, dovede si to představit? Čím důležitější by se blížily volby, tím víc by se v této kategorii přiostřovalo včetně faulů, za které nikdo nedostává červenou kartu, ba ani není posílán na trestnou lavici. Pro nás ostatní by to byla obrovská bžunda, představte si třeba, jak se ve finálové desítce přetahuje někdejší král RaJ zapomenutý pan „šuplík“ s rudou paní, která opomněla vystoupit na konečné.

Chápu, že nová kategorie by znamenala další administrativu a náklady pro redakci, ale byla by prospěšná i z jiného důvodu. Umožnila by se do stávajících finálových desítek dostat i lidem, kteří si to právem zaslouží, za mě například právě paní Ireně B. a Ivaně D. Navíc by se v dámské kategorii konečně dostalo na někoho jiného a mohla by ji vyhrát třeba buď paní Zdeňka O. se svými skvělými aforismy nebo věčně optimistická babička blogerka paní Jitka Š.

Tak co Patriku, Veroniko, Helenko, Terezko, nezkusíte to prosadit? Ať tak či tak, díky vám za péči a za trpělivost s naším psaním.