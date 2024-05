Budou pravnoučata vědět, co byly výkladní skříně?

Vlezete-li do drogerie za neodolatelnou vůní, hned se na vás vrhnou prodavačky a že prý bych chtěla a nemám-li jejich apku/kartu (nehodící se škrtne). A výlohy? Kdeže, už dávno nic takového není. Dokonce jsme viděli, že v místě, kde jsme kdysi v Ostravě bydleli a chodili nakupovat do tehdy supermoderní samoobsluhy, výlohy zastavěli a ponechali jen malá okénka téměř pod stropem. A tam opravdu nenahlédnete a nepotěšíte se pohledem na výsledek důmyslné aranžerské práce

Když jdete v sobotu popolední přes Masarykovo náměstí (centrum Ostravy), kromě posedávajících romských matek dohlížejících na romská mrňata dovádějící ve vodotryscích (Neostraváci znají z písně Jarka Nohavici U nás na severu, Ostravští vědí) nenarazíte na človíčka. Všichni se přestěhovali nikoliv do Humpolce, ale do Karoliny (obchodní centrum). A v tom je ten zakopaný pes. Po chodbách se valí davy, pobíhají děti, na schodech se povaluje omladina. Převlékací kabinky v módních obchodech jsou obsazené, v nich se povaluje nevyhovující oblečení, mezi regály a stojany s oblečením proudí davy.

Když mě něco zaujalo, vlezla jsem dovnitř a šla si něco vyzkoušet. Protože tehdy se prodavačky v nabízení zboží nepřetrhly, měla jsem celkem volné pole působení. Myslím, že tehdy jsem si nakonec nic nekoupila, ale domů jsem se vrátila až večer vyklidněná a spokojená. Přispělo k tomu i to, že můj muž, ač se obvykle o děti takto nestaral – nevařil, nevěděl, co kde mají, vše kolem nich bravurně zvládl.

Téměř celou sobotu jsem zůstala venku, v podvečer jsem dokonce zašla sama do kina – tehdy téměř hrdinský čin. A co že jsem dělala? Chodila jsem po ulicích a civěla do výkladních skříní. Zas tak moc toho v nich nebylo, ale byly aspoň pěkně načinčané.

Další články autora

Jaroslava Indrová Zdraví jako komodita? Nechtěně jsem vyslechla rozhovor o sousedovi, který si musel najít nového zubaře, když ten jeho zemřel, a co ho to stálo. Měla jsem sto chutí vmísit se do hovoru se slovy: „Ať je rád, že zubaře vůbec sehnal!“ 21.5.2024 v 19:11 | Karma: 19,42 | Přečteno: 328x | Společnost

Jaroslava Indrová Trocha bilancování na závěr roku Na konci roku je zvykem bilancovat - ohlížet se zpět a zjišťovat, co nám rok minulý dál a vzal, a také si dávat předsevzetí do roku nastávajícího. Tak se na to podívejme. Společnost 29.12.2023 v 8:53 | Karma: 9,67 | Přečteno: 247x | Diskuse