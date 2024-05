Velebné ticho nebeské kasárny prořízl třaslavý stařecký hlas svatého Petra. Alexandrov, vstávat, stěhuje se do Gulagu Peklo. A co Maximovič? Ten zůstává? Na to nemám befel. Zatím zůstáv

Alexandrov a maximovič mastili do rána karty. Usnuli sotva před minutou, když velebné ticho nebeské kasárny prořízl třaslavý hlas svatého Petra. Alexandrov, vstávat, stěhuje se do Gulagu Peklo. A co Maximovič? Ten zůstává? Na to nemám befel. Zatím zůstává.

Jak to? Tázal se, nyní už jen bývalý, anděl Alexandrov.

Zrušili mu pomníček v České republice, přestal bejt osvoboditel. Naopak konečně přijedou nějací vlasovci, neznám, ale je to prostě přesun na základě hlasu lidu, hlasu Božího. Hele, mě to ve svátek taky štějří, ale befel je befel.

Maximovič se nechtěl a nechtěl probrat, ale pocítil jakousi lítost, protože v kartách s Alexandrovem vždy spíše vyhrával a kdo ví, jak to nyní bude s těmi vlasovci. Svatej Petr, tady bych se bratra zastal, jak to, že jemu zrušili a mně ne? Pomníček.

Aleandrov se narodil v Moskvě, kdežto Maximovič v Kyjevě, tak proto.

Aha, ale já jsem z prvního manželství v Kyjevě, pak jsme odjeli do Moskvy, protože se studovalo na technice, tedy mamka, znovu se tam vdala a je tu ten Alexandrov. A karty hraje dobře, uměj to vůbec ti vlasáci? Too jsou Rumuni?

Depa, budou muset asi zase na rekvalifikaci z historie, Maximovič. Vy nám tu teda degradujete. Vlasovci jsou bývalí Rusové, kteří se postavili na poslední chvíli na správnou stranu. Ale všimli si jich až teď.

A nedalo by se pro Alexandrova ještě něco udělat? Fakt bude muset skočit až dolů?

S tím nic nenaděláme. Hlas lidu, hlas Boží. Usnesení české hřbitovní vlády je zcela jasné. Rusové jsou jako osvoboditelé zrušení a jsou objeveni noví. Tak to je. Leda by skočil s Alexandrovem a pokusil se ještě na zemi, v předpeklí, v nějakém archivu najít doklad o tom, kdo jsou. Jestli všichni Rusové nebo Ukrajinci. Třeba by nějaká archivářka našla doklad o osvoboditelství, bumášku, kde by se uváděla ukrajinská zásluha. Ale Maximovič, Alexandrov, nesnažej se tam podplácet, archiváři jsou taky málem andělé, však víte, hlas Boží je vševědoucí. Tak co, skáčou oba?

Maximovič se podíval na Alexandrova naposledy s veškerou Boží láskou a…

Zde jsme bohužel našli záznam již poškozený, tak nevíme jak to přesně dopadlo.*1

*1 Archiv sv Petra, U nebeské brány 1