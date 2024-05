Kdo nefandí USA není Čech

Předsedkyně KSČM Kateřina Konečná si neodpustila rýpanec do premiéra Fialy a napsala, že se neraduje z vítězství českých hokejistů nad USA.

Sdělila, že je premiér smutný, že do semifinále mistrovství světa nepostoupily „jeho“ USA, ale čeští hokejisté.

Zkusme to opačně. Zaznamenal jsem hlasy od pravověrných „českých“ sportovních fanoušků, že toto mistrovství světa v hokeji není plnohodnotné, nestojí za nic a vůbec ho nebudou sledovat, protože tam nejsou Rusové. Tedy tito lidé jsou určitě tak nadšeně čeští, že naše již zaručené stříbro budou brát pouze jako nezaslouženou odměnu národnímu mužstvu, protože kdyby byli na šampionátu Rusové, tak by přeci určitě byli před námi. To dá rozum. Takže vlastně nic moc.

Upřímně řečeno si myslím, že i ten největší dezolát, pokud u nás vyrostl a žije zde, by při přímém zápasu ruských a českých hokejistů fandil Čechům. Třeba vlažně, bral by to jako souboj mezi dvěma bratry, ale přeci jen by ho u srdíčka trochu více hřálo vítězství Čechů. Nebo je to snad u p. Konečné jinak?

Napsat, že někdo nepřeje vítězství našim, ale přál by si postup soupeře, nesvědčí o nechutnosti. To už spíše svědčí o duševní poruše. A je jedno jestli ten někdo má radši Rusy nebo Američany, či Švédy nebo Finy. Hokej, ale ani sport, nemají mít s politikou nic společného. Pokud se p. Konečná snaží naznačit něco jiného, tak jen potvrzuje, že vyloučení jejích milovaných Rusů z mezinárodních soutěží je naprosto oprávněné.

Ale předpokládejme ještě dále, že se soudružka Konečná nemýlí. A premiér Fiala by si skutečně nepřál úspěch českých sportovců proti USA, protože jeho srdce bije pro USA po všech stránkách. Pak je to ale zrádce v čele národa, protože jistě by hájil zájmy USA nejen ve sportu, ale i v politice a ekonomice (nic proti tomu), ale na úkor Česka (to už by bylo na pováženou). A soudružka Konečná tudíž tvrdí, že více jak půlka Čechů jsou vlastizrádci, protože si do čela vlády (i s podporou stejně zrádných koaličních partnerů) postavili cizího agenta. Nebo jsou ti Češi podle soudružky Konečné prostě a jednoduše hloupí.

Hrdá česká europoslankyně Konečná jednoznačně nepatří do Bruselu, ale do Bohnic.