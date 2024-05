Je bývalý kancléř Mynář mučedníkem, nebo není?

Slíbil premiér Fiala podepsat jeho abolici, nebo ne? Lže Miloš Zeman nebo Petr Fiala? Je důvod k zastavení trestního stíhání Vratislava Mynáře?

Tedy je těžce nemocný nebo je na něm finančně závislá chudá rodina, případně musí o někoho nemohoucího celodenně pečovat? Tedy jsou zde humanitární důvody, za kterých se abolice, nebo milost, obvykle uděluje? Myslím si, že ani náhodou.

Slovní přestřelka mezi oběma aktéry graduje a publikum tleská té či oné straně. Vrabci si cvrlikají na střeše, že jinak by Miloš Zeman neschválil vládu Petra Fialy. Ten to tedy možná tehdy slíbil a nyní popřel. Ostatně popírá to i Miloš Zeman. A není to celé jedno?

Pokud by byl Vratislav Mynář osvobozen bez rozsudku soudu, doživotně na něm ulpí podezření, že s dotacemi jednal nečestně. A už mu to nikdo neodebere.

Pokud Miloš Zeman tvrdí, že je stíhán jen kvůli tomu, že byl jeho kancléřem, tak se nelichotivě vyjadřuje o práci policie i státního zástupce. Ti podle něj tedy nejednají podle zákona, ale na něčí objednávku. Čí?

A i kdyby, tak nevěří tomu, že to soud celé shodí se stolu, pokud je stíhání opravdu neoprávněné. Tedy i soudce by pracoval na něčí objednávku. A to soudce, kterého s dost velkou pravděpodobností jmenoval sám Miloš Zeman.

Takže na objednávku by dostávala příkazy policie (řídí ministerstvo vnitra), státní zástupce (řídí ministerstvo spravedlnosti) a soudce (jmenuje prezident a je v podstatě neodvolatelný). Tohle by mohl zařídit jen absolutní státní diktátor. A k takovému uvažování neměl Miloš Zeman nikdy daleko. Zůstalo mu to do dnes.

Pak zde můžeme spekulovat o tom, proč s tím přišel Miloš Zeman zrovna teď. Petr Fiala se vyjádřil, že si dělá reklamu pro svou knihu. Někdo jiný tvrdí, že je to kvůli volbám do Evropského parlamentu, aby současné koalici uškodil. Zlí jazykové řeknou, že už mu vynechává paměť a vzpomněl si na něco útržkovitě až teď.

Já říkám, že mi to připomíná dědka, který sice už nechodí, ale kope kolem sebe pořád hlava nehlava.