Za hranice všedních dní

To s cestovkou, která se tím chlubí – s ní ale také za hranice domluvené ceny a služeb, které za tyhle prachy přislíbila. Asi nesmím jméno CK, která na našem trhu funguje již více než 100 let, jmenovat.

Jmenovat myslím si ani nemusím, všichni víte.

Lázně Harkány na jihu Maďarska u nás doma známe. Moje paní i já jsme tu byli už několikrát a vždycky nám pomohly. Pro tento rok jsme se rozhodli pobýt zde v poněkud kvalitnějším podniku, než jsme tu v minulosti pobývali a ke zprostředkování tohoto pobytu jsme si vybrali výše uvedenou cestovku. Brali jsme jí jako záruku určité kvality. Se zaměstnanci CK jsme se už na začátku roku domluvili, že pojedeme vlastní dopravou a že v ceně zájezdu bude nejenom polopenze, ale i vstupné do lázeňského komplexu. Na tom jsem trval a v telefonickém hovoru se zaměstnankyní cestovky jsem se o tom několikrát ujišťoval. Ano, vstupné do areálu je v ceně zájezdu… služby delegáta jsme brali jako samozřejmost. K tomu, když si zaplatíme, je možnost i nějakých fakultativních výletů. V rámci hotelu je bezplatná wi-fi, soukromé parkoviště, welnes…

Týden před zahájením zájezdu nám cestovka slíbila poslat bližší informace, jimiž bychom se měli řídit. Vyrazily mi dech! Vygenerovány byly automaticky, přičemž jsem byl v podstatě seznámen jen s tím, co si mám na cestu do Maďarska zabalit.

Vstupné do lázeňského komplexu, což jsem se dověděl pět dní před nástupem na kýženou dovolenou, kdy už se zájezd nedá stornovat, v ceně zájezdu není – podotýkám, že ta legrace vyjde na týden a osobu na cca 3 tisícovky. Takže z 15 hadrů (bez dopravy) je těch tisíc rázem 18!

Za soukromé parkoviště zaplatíme 3 €/den, služby delegáta nemáme. O fakultativních výletech si můžeme nechat jenom zdát. V hotelu hovoří anglicky, německy a maďarsky. To se spolu domluvíme… anglicky umím jen tolik, co znám od Beatles (já se opakuju už i tady, ale to je help a yesterday), němčinu lámu, ale jist si jí nejsem. Z maďarštiny vím, že fekete je černý. Počítat v tomto jazyce umím do tří a vím, jak se řekne chleba. Toť vše.

Moje paní to obrečela, já jsem vzteky bez sebe. Neboť za služby, které mi příští týden poskytne nejmenovaná CK, bych v případě využití jakéhokoli rezervačního portálu zaplatil méně jak polovinu.

Paradoxně táž cestovka nabízí za tyhle peníze zájezdy k moři – třeba do Španělska. S polopenzí, s leteckou dopravou, s tranferem z letiště a pochopitelně se službami delegáta.

Resumé?

Naběhli jsme si, naletěli. Dobře nám tak… za hranice všedních dní s touto cestovkou už nikdy nepojedeme.