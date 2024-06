Docela obyčejná plichta – debakl vládních stran se nekonal

Jestliže jsem byl skálopevně přesvědčen o tom, že strany vládní koalice dostanou už v eurovolbách pořádně za uši, zmýlil jsem se.

Výsledky voleb, jež byly zveřejněny ČSÚ včera po 23. hodině, si troufám označit za remízu, za nerozhodný výsledek, za plichtu. V podstatě polovina zúčastnivších se voličů podpořila strany vládní koalice, druhá zbytek.

O tři mandáty z jedenadvaceti přišly strany vládní pětikoalice: ODS (-1), TOP 09 (-1), KDU-ČSL (-1), STAN (+1) a Piráti (-1). Tady si troufám tvrdit, že zde poškodili občanští demokraté poměrně tvrdě sami sebe, protože kandidovali-li by strany koalice SPOLU samy za sebe, TOP 09 ani KDU-ČSL by se do Evropského parlamentu patrně vůbec nedostaly a jejich tři poslanecké mandáty by si rozdělily zbývající strany současně vládnoucí pětikoalice velmi pravděpodobně mezi sebe. Soudím, že dva takto zbylé mandáty by získala právě ODS, jeden by pak možná připadl buď STAN nebo Pirátům.

Jedinou stranou vládní pětikoalice, která v eurovolbách letošního roku uspěla, je hnutí STAN. O jednoho poslance si polepšilo. Z mého pohledu především proto, že jako lídra své kandidátky dokázalo nasadit sice kontroverzní, přesto osobnost: Danuši Nerudovou. A ať já osobně tuto dámu skutečně nemusím, ukázala se být oním pověstným esem vytaženým z rukávu.

O jeden mandát přišlo SPD. Posílilo ANO (+1). Tady může být pravdou, že se Babišova partaj s Okamurovou o voliče přetahuje a ti tady pobíhají z jedné strany na druhou. Posílila i KSČM (+1) a skutečně jediným a opravdovým vítězem evropských voleb v české kotlině jsou Motoristé a Přísaha, kteří dokázali získat třetí nejvyšší počet hlasů a dva mandáty.

Mnou předpokládaný debakl vládních stran se tedy nekonal. Říkám, že škoda. Budu doufat, že až ke krajským volbám dorazí o nějaké to procento více oprávněných voličů než k volbám evropským, bude to směrem k našim vládnoucím elitám nejenom opatrně varovně zdvižený ukazováček, ale hrozící už pěst.

Byl jsem včera k nedělnímu obědu koupit brambory. Za kilo a půl pozdních a drobet už nasládlých hlíz jsem v supermarketu vypálil 50 kaček. Takže taky proto…