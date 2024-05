Nejste s něčím spokojeni? Tak to změňte

„Něco se mi nelíbí, tak to prostě změním.“ - Jak ale docílit toho, abychom díky změnám dosáhli toho, co chceme, změny byly dlouhodobě funkční a udržitelné a ještě jsme z nich byli nadšení?

Než se rozhodnete pro změnu

Důležitým bodem, než se rozhodneme jakoukoli změnu ve svém životě zrealizovat, je naladit se sami na sebe. - Plně si uvědomit, co vlastně chceme změnit. Jak by to vypadalo, abychom byli plně spokojení a šťastní? Jakými způsoby můžeme naše potřeby uspokojit?

Využijme zde naplno naši kreativitu, není nutné se spokojit s tou nejjednodušší variantou (a to zejména v případě, že nás při pomyšlení na ni nenaplňuje pocit radosti a toho, že už se nemůžeme dočkat, až této kýžené změny dosáhneme). Ve chvíli, kdy si vybereme takový cíl (změnu), který nás bude naplňovat, je vyšší šance, že změna pro nás bude dlouhodobě funkční a udržitelná.

Pokud už víme, co nám v našem životě nevyhovuje a rádi bychom to změnili, máme 3 základní možnosti, jak změnu zrealizovat. Ideální je rozhodnout se pro jednu z možností a na tu plně soustředit svou pozornost a energii, nicméně v případě potřeby je možné varianty i kombinovat.

1. Změňte svůj „mindset“

První a svým způsobem nejjednodušší variantou je, že změníme svůj vnitřní stav a naladění na danou situaci. Výhodou této varianty je, že proces změny máme v tomto případě plně ve svých rukou. Jde o to, že se přenastavíme na to, že není potřeba se rozčilovat, že nás daná situace může nechat v klidu, že se vlastně nejedná o nic tak zásadního, čím by bylo nutné „kazit si náladu“. Důležité je naučit se vidět a přijímat realitu (danou situaci, daného člověka, sami sebe) takovou, jaká je a být s tím v klidu.

(Sebe)přijetí totiž často samo o sobě může vést k tomu, že nám dané věci přestanou vadit (obzvlášť pokud se jedná o drobné každodenní problémy, se kterými si mnozí z nás dělají zbytečně hlavu až příliš často).

Neznamená to, že rezignujeme a nebudeme danou věc vůbec řešit, pokud nám vadí, ale díky změně mindsetu dokážeme to, co bude potřeba, řešit s větším vnitřním klidem a nadhledem.

2. Změňte prostředí

Pokud se nám v dané situaci nedaří zůstat v klidu, nebo se jedná o pro nás tak zásadní věc, že ohledně ní „pouze“ zůstávat v klidu prostě nechceme, máme další možnost, a to změnit prostředí kolem nás.

Vysvětleme druhému člověku (partnerovi, kolegovi v práci…) svou vizi. Řekněme, proč tuto změnu chceme a potřebujeme. Zkusme druhého pro změnu nadchnout – uveďme například, jaké benefity ze změny plynou (pro nás i pro druhého člověka).

Snažme se být po celou dobu komunikace asertivní a vstřícní, spíše popisujme (svou motivaci, potřeby, emoce), než abychom druhému něco vyčítali.

3. Ze situace odejděte

V případě, že nedokážeme zůstat v klidu a ani prostředí se změnit nechce, nicméně pro nás je to tak zásadní věc, že „přes ní nejede vlak“, máme třetí možnost, a to z celé situace odejít.

Odchod ze situace (výpověď v práci, rozchod s partnerem…) může být někdy velmi náročný. Nicméně pokud se nacházíte v situaci či prostředí, které jsou pro vás určitým způsobem „toxické“ – opakovaně vás zraňují, trápíte se,… Je někdy skutečně to nejvhodnější, co pro sebe a svůj vnitřní klid můžete udělat, opustit to a najít si něco, co vám bude vyhovovat více.

A pokud se pro tuto možnost rozhodnete, myslete na to, že je úplně v pořádku odejít z něčeho, co vás nedělá šťastné a věnovat svůj čas a energii něčemu (někomu) jinému.