Buďte v kontaktu se svým vnitřním dítětem. Tomu zraněnému můžete pomoci

Vnitřní dítě je koncept, který říká, že v každém z nás je pořád část dítěte. I přesto, že stárneme a zrajeme, vnitřní dítě v nás zůstává a může ovlivňovat naše životy, ať už pozitivně či negativně.

Proč věnovat pozornost našemu vnitřnímu dítěti?

Kontakt s naším vnitřním dítětem nám může do života přinášet energii, radost, hravost, kreativitu a spontaneitu, kterou jsme mnohdy postupem času ztratili a stali se z nás spíše „vážní a rozumní dospělí“.

První krok při navázání kontaktu s vnitřním dítětem

První věc je, že potřebujeme zjistit, jak se naše dítě v různém věku mělo, jak mu bylo a jak je na tom teď. – Je zahojené, zdravé, v bezpečí a v pohodě? Anebo je spíše bojácné, neurotické a ustrašené? Případně je dokonce nějak zraněné či zničené?

Mohlo se stát, že jsme v dětství zažili situace, které nás zranily, situace, kdy nebyly naplněny naše potřeby, situace, které pro nás byly traumatizující. Tyto zážitky nás nějakým způsobem formovaly a mohou naše životy a chování ovlivňovat i v přítomnosti.

Jak na tom naše vnitřní dítě je, můžeme zjistit pomocí různých analýz, meditací, imaginací apod.

Co když je naše vnitřní dítě nějak zraněné?

V momentě, kdy je naše vnitřní dítě nějakým způsobem zraněné a nezahojené, vytvoří se většinou nějaký reaktivní výtvor. Tedy, že v dospělosti často nejsme schopni být plně vyzrálí, integrovaní a celiství. Což se následně často snažíme nějakým způsobem kompenzovat nebo zastírat. Vypadat to může třeba tak, že nejsme v dospělosti schopni na některé situace reagovat dostatečně „dospěle a vyzrále“, ale volíme naopak reakce, které nejsou pro danou situaci funkční, mohou působit zvláštně až nevhodně, či mohou být spojené se silnými (nelibými) emocemi.

Lze zraněné vnitřní dítě uzdravit?

I přesto, že zjistíme, že naše vnitřní dítě je nějakým způsobem zraněné, nic není ztraceno. V takovém případě můžeme našemu vnitřnímu dítěti pomoci rány zahojit.

Metod a způsobů, kterými můžeme našemu vnitřnímu dítěti pomoci se uzdravit, je spousta. Ať už se jedná o různé psychoterapeutické přístupy či imaginativní techniky. Důležité je vybrat si takový způsob, který vám bude sedět a bude plně vyhovovat vaší osobnosti.

Pomozte vnitřnímu dítěti zpracovat události, které vás i v současnosti trápí a ničí

První věc, která může pomoci léčit a zahojovat dřívější rány, je poskytnout vnitřnímu dítěti dostatečnou oporu, ochranu a podporu z naší dospělé pozice . Tedy z pozice někoho, kdo vše, co se stalo, zažil a přežil. Uvědomme si, že jsme v sobě měli možnosti a zdroje, jak danou situaci přežít a zvládnout.

. Tedy z pozice někoho, kdo vše, co se stalo, zažil a přežil. Uvědomme si, že jsme v sobě měli možnosti a zdroje, jak danou situaci přežít a zvládnout. Nevyčítejte si, že jste to „měli zvládnout lépe“ . Je běžné, že bychom si někdy přáli některé situace zvládnout lépe (efektivněji), ale důležité je uvědomit si, že jsme v každou chvíli dělali přesně to, co jsme mohli, co bylo v našich silách, abychom to nějak zvládli. Nicméně nyní se můžeme na danou situaci podívat znovu „dospěláckýma očima“ a pomoci vnitřnímu dítěti tu situaci pojmout jinak, zažít ji jinak….

. Je běžné, že bychom si někdy přáli některé situace zvládnout lépe (efektivněji), ale důležité je uvědomit si, že jsme v každou chvíli dělali přesně to, co jsme mohli, co bylo v našich silách, abychom to nějak zvládli. Nicméně nyní se můžeme na danou situaci podívat znovu „dospěláckýma očima“ a pomoci vnitřnímu dítěti tu situaci pojmout jinak, zažít ji jinak…. S přerámováním prožitých situací vám může pomoci například zkušený psychoterapeut či prožitkové kurzy a semináře, které jsou na toto téma přímo zaměřené.

Vyzkoušejte imaginaci, v rámci které se se svým vnitřním dítětem setkáte

Jednou z dalších metod, která může pomoci zahojit zranění vnitřního dítěte, je (vedená) imaginace, kdy vás někdo (často se opět jedná o psychologa, terapeuta,…) provede procesem setkání s vaším vnitřním dítětem tak, aby pro vás byl co nejpřínosnější - abyste navázali tento kontakt, pochopili, co se vám snaží vnitřní dítě říct, co od vás potřebuje…

Klíčové v rámci této metody je to, že se na vámi vybraném bezpečném, klidném a příjemném místě setkáte se svým vnitřním dítětem . Může se jednat o místo, které znáte právě z dětství, a cítili jste se tam v pohodě a v bezpečí, případně si toto místo můžete sami vytvořit tak, aby plně odpovídalo vašim potřebám.

. Může se jednat o místo, které znáte právě z dětství, a cítili jste se tam v pohodě a v bezpečí, případně si toto místo můžete sami vytvořit tak, aby plně odpovídalo vašim potřebám. První setkání s vnitřním dítětem může být dosti překvapivé a zajímavé. A je potřeba, být připraveni na to, že cokoliv přijde, kdokoliv přijde (v jakémkoliv věku a jakkoliv na tom bude), abyste ho uměli přijmout s láskou a klidem . Protože jste to vlastně vy sami, takže je důležité si zbytečně neublížit ještě nějakým nepřijetím a odmítnutím.

. Protože jste to vlastně vy sami, takže je důležité si zbytečně neublížit ještě nějakým nepřijetím a odmítnutím. Naslouchejte během setkání svému vnitřnímu dítěti, jeho potřebám, buďte mu oporou v tom, co potřebuje, poskytněte mu lásku a pochopení.

Se svým vnitřním dítětem se na vybraném klidném a bezpečném místě můžete následně setkávat opakovaně, kdykoliv, kdy to budete potřebovat.

Jak zmiňuji již na začátku článku, kontakt s naším vnitřním dítětem a využívání jeho energie nám může pomoci zažívat v životě více radosti, být spokojenější, spontánnější, využívat ve svém životě i vztazích více svou kreativitu a hravost. Takže určitě stojí za zkoušku být s ním v kontaktu (a případně mu pomoci překonat dávná zranění).