Co když nám žárlivost začne přerůstat přes hlavu?

Kdo by už někdy neslyšel úsloví „Kdo nežárlí, nemiluje“. - Je to ale skutečně tak? Co když nám žárlivost naopak náš vztah a každodenní fungování v něm začne narušovat?

Pracujme na svém klidu a sebevědomí

Nezřídka bývá jedním z důvodů žárlivosti to, že se lidé obávají, že je partner opustí a vybere si raději někoho jiného - „lepšího“.

Jednou z prvních věcí, kterou je potřeba si uvědomit (a která nám může pomoci se uklidnit), je skutečnost, že partner se pro nás již rozhodl (vybral si právě nás), což by velmi pravděpodobně v případě, kdy by si myslel, že jsme pro něj nezajímaví a nejsme „dost dobří“, neudělal.

Co nám obecně při posilování našeho sebevědomí může pomoci, je to, že se nebudeme srovnávat s ostatními. Uvědomme si, že každý z nás je něčím fascinující, zajímavý, originální… Přijímejme sami sebe v klidu a takové, jací skutečně jsme, mějme se takto rádi, a zároveň pokud nám samotným něco v našem životě a fungování nevyhovuje, hledejme cesty, jak to změnit.

Pomoci v našem posunu na cestě za větším klidem, sebeláskou a sebevědomím nám může třeba i odborná literatura, sebepoznávací a seberozvojové kurzy či návštěva odborníka (psycholog, psychoterapeut,…).

Budujme si svůj život i mimo partnerský vztah

Je důležité si uvědomit, že není úplně výhodné stavět svůj život a své životní štěstí pouze na partnerském vztahu. Závislost na partnerovi/vztahu mnohdy se žárlivostí souvisí.

Pomoci nám s tím může například to, že si budeme budovat svůj život i mimo partnerský vztah - můžeme třeba trávit čas se svými přáteli, či si najít nějaké pravidelné koníčky, kterým se chceme věnovat sami bez partnera, a které nás budou bavit a naplňovat.

Nastavujme si ve vztahu vhodně hranice

Jedním z důležitých bodů fungujícího vztahu je to, abychom si společně s partnerem vyjasnili, co a jak ve vztahu chceme, potřebujeme, jaké jsou naše hranice. Je totiž možné, že to, co pro někoho bude naprosto v pohodě a žádné ohrožení vztahu by v tom nikdy nehledal, bude pro druhého už velmi mimo jeho hranice a chápání vztahu (dle chápání a očekávání od vztahu se lidé často mohou lišit i ve vnímání toho, co pro ně znamená nevěra).

Zkuste si spolu s partnerem v klidu sednout a otevřeně si povídat o tom, jak si váš vztah představujete, co považujete ve vztahu za standardní, chtěné, možné,…

Ve chvíli, kdy si partneři jasně vymezí své hranice a společně se domluví na pravidlech vztahu, která budou oba dodržovat, sníží se riziko toho, že budou nastávat situace, které by byly „za hranou“ a mohly by vztah narušovat.

Komunikujme své pocity a obavy

U otevřené komunikace ještě chvíli zůstaneme. Pokud nám něco ve vztahu vadí, nebo nás to zraňuje, řekněme to partnerovi. V případě, že se například jedná o nějakou konkrétní situaci, která v nás žárlivost vyvolala, popišme tu situaci partnerovi, sdílejme s ním, jak si to interpretujeme, jaké to v nás vyvolává emoce, či z jakého důvodu toto v našem vztahu nechceme. Následně je vhodné nechat druhého, ať se k tomu vyjádří. Na základě toho je pak možné se spolu domluvit, jak to v našem vztahu chceme dál mít.

Otevřená komunikace pomáhá ve vztahu prohlubovat důvěru (která je jedním z nejdůležitějších bodů prevence žárlivosti). Zároveň společné rozhovory berme jako možnost pobavit se o tom, kam a jak chceme náš vztah posunout, abychom v něm byli ještě šťastnější a spokojenější.