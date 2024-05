Chcete korespondenční volbu, změňte ústavu

Má člověk, který žije dlouhodobě v zahraničí, který má dvojí občanství, který bude brát např. německý důchod, rozhodovat o vládě v Česku,

jenž např. nastaví českým občanům parametry důchodového systému, které budou daleko nevýhodnější než ty Německé?

Zastánci korespondenční volby pro občany v zahraničí obvykle argumentují tím, že korespondenční volba umožní volit většímu počtu občanů žijících v zahraničí, které často dělí od volebních místností velké vzdálenosti, jež jim stěžují jejich ústavní právo volit své zástupce. Argument jistě relevantní, ovšem má několik háčků.

Jak již jsem uvedl v perexu, tak mám trochu pochybnosti o tom, zda má někdo, kdo žije prakticky celý svůj život v cizí zemi rozhodovat o mém životě, o nastavení důchodového systému, který se ho netýká atd. Příkladem extrému, kde až takové právo volit může dojít, byla volba prezidenta Erdogana v Turecku, kdy velká část Turků žijících v zahraničí podpořila tohoto autoritářského vůdce, který tvrdě potírá domácí opozici. Někteří namítnout, že i dnes mají naši občané žijící v zahraničí možnost volit a nový zákon, tedy nic v této oblasti nemění. Je však zřejmé, že korespondenční volba významně rozšíří skupinu voličů využívajících své volební právo, a že tedy dopad jejich rozhodnutí na život v České republice bude mít větší dosah. Osobně bych právo volit v zahraničí omezil jen na krátkodobé pobyty. Ti, kteří se rozhodli žít jinde, by prostě u nás život ovlivňovat neměli.

Dalším relevantním argumentem odpůrců korespondenční volby je to, že tato porušuje ústavní právo na tajnou volbu. Tento argument je bagatelizován nejčastěji tím, že i například v nemocnicích, kde chodí zástupci volební komise, není volba za plentou. Ano, ale členové volební komise musí poskytnout voliči soukromí k volbě, jsou dva a měli by se tedy hlídat, zda některý z nich, či okolí voliče neovlivňuje jeho volbu. Pokud by měl zákon o korespondenční volbě projít, tak by se měla logicky změnit i ústava, a část o tajné volbě by měla být z logiky vypuštěna. Proti korespondenční volbě (v zahraničí), by se našly jistě i další argumenty, ale myslím, že tyto, co jsem zde předestřel jsou ty zásadní, které by měly být brány v úvahu. Koalice ji nejspíše svou silou prosadí, ale mám obavy, že tím jde proti zájmům občanů žijících doma, a že se tím otevře Pandořina skříňka, která zpochybní demokratičnost našich voleb.