Sedmilháři z ODS

Pamatujete si ještě všichni, jak před volbami do EP brojil pan Vondra a spol. proti Green Dealu, jak odeesáci slibovali jeho revizi?

Ale den se se dnem sešel, předvolební sliby jsou zapomenuty, a jede se ve starých kolejích. Co však jiného čekat od strany, jejichž vláda se významně zasloužila o přijetí plánu EU – Fit for 55, který výrazně zasáhne do našich peněženek. Sliby se slibují a blázni se radují, to je staré pořekadlo, jehož pravda se opět potvrdila. ODS slibovala revizi, ale příští týden se nám chystá diktovat další nesmysly z ranku zeleného šílenství, které vymysleli neoliberální elity EU. Všechno pěkně potichu, asi aby se voliči o prázdninách moc nenervovali, aby si té ruky ve svých peněženkách nevšimli. Nestačí, že máme nejdražší energie ve Východní Evropě, že inflace ukousla za poslední roky až 30 % úspor našich občanů, je potřeba ještě více tlačit na pilu. Vláda se chystá energie zdražit ještě více, a týká se to nejen těch z uhlí a plynu, ale i elektřiny. Dražší má být také nafta a benzín, a to až o deset korun. Výrazně také mají růst ceny novostaveb.

Díky pane Vondro, díky pane Fialo, to jste ty dopady Green dealu opravdu revidovali, to jste ty své sliby opravdu naplnili. Lháři, lháři, lháři, nic víc se o vás nedá říci. Lhali jste o nezvyšování daní, o nezvyšování věku o odchodu do důchodů a lžete i nadále. Ano, změnili jste před volbami svou rétoriku a přidali jste se ke kritikům evropské zelené politiky, ale teď vidíme, že to bylo jen účelové, ale je fakt, že to zabralo a vy jste nalákali i nějaké ty naivy, kteří věřili, že jste konzervativci a ne šílení liberálové jako Piráti, TOPka, či STAN. Kritizujete ANO, že přestoupilo od liberálů k Patriotům pro Evropu, pobaveně komentujete přestup Konečné a Dostála z levicové frakce k nezařazeným, ale oni se snaží svůj program, se kterým šli do voleb, na rozdíl od vás naplnit, oni si svých voličů, na rozdíl od vás, váží. Co máme čekat před volbami do zastupitelstev krajů, do Poslanecké sněmovny, další lži, další manipulace? Co jiného však čekat od eurohujerů, kteří se řídí jen heslem – kam vítr, tam plášť. Co jiného čekat od vlády, která nedrží své sliby.

Zdroje: Odkaz

Odkaz