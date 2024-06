České KOSMO 2024

Česká republika uvažuje o vyslání svého druhého zástupce do vesmíru, a to soukromou vesmírnou lodí společnosti Axiom Space. Cena 1,5 miliardy korun.

Ne, nejedná se o scénář pokračování satiristického seriálu KOSMO, který pojednává o vyslání českých kosmonautů na cestu na Měsíc. Seriálu, který je plný nekorektního humoru, který cílí jak imperiální ambice jak Rusů viz. např. dialog mezi naším ministrem a ruským generálem - Měli by jste si zachovávat dobré vztahy se svým východním sousedem(generál), naším východním sousedem Slovenskem? (ministr), zatím Slovenskem (generál). Tak Američanů, dialog o možnost využití amerického kosmodromu – Co za to budete chtít (ministr), Zúčastníte se naší vojenské mise do Polynésie. Naši experti tam nalezli ropu a zjistili, že je tam ohrožena demokracie (Američan), Ale Polynésie je přece daleko (ministr), Boj za lidská práva nezná hranic, stačí, když tam pošlete polní nemocnici a dva traktory, jako obvykle (Američan). Mise je výmyslem šíleného ministra, který se chce zviditelnit, přípravu vede inženýr Sumec, který projekt tuneluje a za ulité peníze si staví obří hotel v Karibiku. Po umístění šíleného ministra do blázince a útěku Sumce za moře, přebírá projekt nový ministr školství, tělovýchovy a kosmonautiky, kterému se podaří najít sponzora – velko-drůbežáře Antona Harabiše, který chce na měsíc vyslat svou slepici a Mis kurník 2015. Seriál si bere na mušku naše poslance, kteří neví, o čem hlasují, fanatickou feministku, která prosadí, aby se velitelem výpravy stala slepice. Poláky a Slováky jejichž vesmírné lodě na své cestě potkají. Číňany, odkud jejich loď vyrobená Škodou transportation startuje. Střílí si z české „vyčůranosti“, která je vlastní jak politikům, tak obyčejným Čechům.

Ovšem jak to dnes vypadá, tak nám končí fikce a naše vláda skutečně plánuje vyslat našeho kosmonauta do vesmíru, sice ne na měsíc, ale jen na vesmírnou stanici ISS. Nevím, jestli se vláda inspirovala seriálem KOSMO, ale některé věci tomu napovídají. Vláda tvrdí, že mise našeho kosmonauta zviditelní naši republiku, což se možná podařilo za časů letu Remka, ale dnes, když si letenku do vesmíru může koupit prakticky každý, kdo na to má, tak to asi fungovat nebude. Také je nám tvrzeno, že mise se zaplatí výzkumem, který náš kosmonaut bude na stanici provádět, ale během těch dvou, tří týdnu toho moc nestihne, a jediný kdo na tom vydělá bude nejspíše jen Axiom Space, která ho do vesmíru dopraví. Je nám také podsouváno, že za misí stojí Evropská kosmická agentura ESA, což není pravda, jedná se čistě o komerční let, tedy v podstatě o vesmírnou turistiku. Nic na tom nemění to, že vybraný Čech – pan Svoboda je v záložním týmu kosmonautů této agentury, a že v rámci této agentury má proběhnout také jeho výcvik. Existují oprávněné pochybnosti, jestli vláda chce zviditelnit Českou republiku, nebo sebe, jestli to není podobně nesmyslný nápad jako volba národního ptáka. Náš kosmonaut by měl letět v rámci programu ESA, a ne jako vesmírný turista. Je sice pravdou, že to bychom mohli čekat ještě léta, ale myslím, že většině našich občanů by to nevadilo, že radši by tu miliardu a půl viděli investovanou do něčeho smysluplnějšího.