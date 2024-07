Stát v roli energo-šmejdů

Může vás stát nutit platit za službu, kterou nevyužíváte? Odpověď zní může, ale není to férové a poněkud to připomíná praktiky tzv. energo-šmejdů.

Tak vám vážení spoluobčané již tento měsíc přibude na účtech za elektřinu nová položka, prostřednictvím které budete hradit cenu za nesíťovou infrastrukturu, tedy infrastruktůru, která je potřebná především pro sdílení elektřiny vyrobené domácí fotovoltaikou. V této ceně bude především provoz nového úřadu – Elektroenergetického datového centra, poplatky Energetickému regulačnímu úřadu a síťovým operátorům. Že žádnou elektřinu nesdílíte, ani se na to nechystáte, nevadí, platit budete stejně. Stejně jako platíte solárním baronům sta miliardy za tunel, který vytvořili naši zákonodárci. Stejně jako budete platit i další sta miliardy za posílení naší elektrické sítě, aby tato zvládla přenosy elektřiny vyrobené obnovitelnými zdroji. Stejně jako budete platit za výstavbu uložišť, aby se přebytky této „zelené“ elektřiny měly kde skladovat. Zapomeňte tedy na ceny elektřiny, které byly běžné ještě před pár lety a plaťte.

Určitě se zde najde pár jedinců, kteří v diskusi budou ostatním radit, aby si pořídili fotovoltaiku a měli vystaráno. Jsou to ale jen takové knížecí rady, protože jak všichni víme, tak takové řešení není pro každého. Vraťme se však k poplatku, který má zajistit fungování „trhu“ se sdílenou elektřinou. „Trhu“ který se nebude týkat všech, ale jen specifické části výrobců a spotřebitelů elektřiny. Je správné, aby ti, kteří musí zůstat ve starém systému přispívali těm, kteří si mohou dovolit vlastní výrobu elektřiny a jejich příbuzným, kterým mohou přebytky přeposílat, či jejich sousedům, či známým, kterým budou moci v budoucnu elektřinu prodávat? Kritici namítnou, že jde jen o pár korun, ale tady jde o princip. Stát se chová podobně jako ti často kritizovaní energo-šmejdi, kteří se zákazníkovi snaží naúčtovat něco co nepotřebuje, hlavně se to musí udělat velmi nenápadně. Placení zelených odpustků už nám pomalu začíná přerůstat přes hlavu, a to k nelibosti mnoha voličů, kteří svůj názor na zelené „šílenství“ dali najevo i svou volbou nových politických subjektů tedy koalice Motoristů sobě a Přísahy, či koalice STAČILO!, v posledních volbách do EP. Mnozí politologové a komentátoři se diví posilování konzervativních nálad voličů, ale lze se divit, když vidíme, co nám naši i evropští politici předvádějí, k čemu nás ve jménu civilizace nutí. Já se tedy nedivím vůbec.