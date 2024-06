Sociálně-demokratické STAČILO!, nebo spíše Waterloo

Současné vedení SOCDEM přišlo s plánem, jak přivést zpět voliče, které mu přebralo hnutí ANO. Plán má ovšem několik slabin.

Česká sociální demokracie se potácí v dlouhodobé krizi, což se odráží i v jejich volebních výsledcích. Po posledním propadáku ve volbách do EP, si vedení socdemáků konečně uvědomilo, že dělá něco špatně, že je potřeba změnit volební strategii, a spíše než se pokoušet o samostatný úspěch, že bude jistější postavit se do čela předvolební koalice jako to udělali komunisté, kteří vytvořili levicově-konzervativní uskupení STAČILO!, které překvapivě uspělo ve volbách do Evropského parlamentu. Samozřejmě by šlo jen o stejnou formu, obsah by se výrazně lišil. Namísto konzervativního uskupení by se mělo jednat o seskupení levicově-liberální, tedy jak se dnes říká progresívní. Kromě SOCDEM, by se jeho členy měli stát Zelení, Budoucnost, odboráři a nezávislé osobnosti.

A tady jsme hned u prvního problému. Zatímco STAČILO! spojují dnes aktuální témata zajímající voliče jako národní suverenita, bezpečnost, či snaha o omezení zelené politiky vnucované nám Bruselem, tak nové seskupení by nám bylo nejspíše schopno nabídnout sice důležitá, ale vyčpělá témata jako sociální politika, bezplatné zdravotnictví, podpora důchodců a rodin atd. Smůlou ovšem je, že tato témata zvedají i další strany včetně hnutí ANO. Zelení by do programu zajisté tlačili i zelené cíle obsažené v Green dealu, ale tyto naše občany moc nezajímají, a již od počátku by také rozdělovaly i samu budoucí koalici. Konzervativní část SOCDEM a odborů má totiž zato, že zelená politika poškozuje sociálně slabé občany i naši ekonomiku.

Dalším problémem Šmardova plánu je najít osobnosti, které mají stejný tah na branku jako Turek, nebo Konečná. Musel by asi přijít někdo zvenčí, možná z odborů, ale najít takové lidi je velmi těžké, viz. kandidatura šéfa odborů Středuly na prezidentskou funkci, která skončila fiaskem i když ho odbory i SOCDEM podpořily. Nejde však jen o osobnosti. Je zřejmé, že ani skomírající odbory a SOCDEM, ani nepříliš úspěšní Zelení nemají moc šancí oslovit voliče hnutí ANO, kde se nachází největší rezervoár potenciálních voličů nové koalice. Další možností by bylo cílit na voliče se sociálně-liberálním cítěním, ale tito volí zejména Piráty, což se asi nebude příliš měnit. Nelze samozřejmě s jistotou tvrdit, že by nová koalice nedosáhla na potřebný pěti procentní zisk hlasů nutných pro vstup do sněmovny, ale nelze také tvrdit, že by se ji to mělo s jistotou podařit. Mnoho napoví již krajské volby, kde v některých krajích bude nový formát zřejmě testován. Šmardův plán je ovšem velni riskantní a všem je jasné, že SOCDEM si další volební Waterloo už nemůže dovolit.