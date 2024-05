Mezinárodní den menstruace a jiné důležité svátky

Včera byl, představte si, Mezinárodní den menstruace! Ve snu by mě nenapadlo, že i taková záležitost může mít svůj mezinárodní den.

Leccos má svůj mezinárodní den, to by jeden nevěřil. Zde pro ukázku leden (zdroj Wikipedie):

4. leden Světový den Braillova písma

6. leden Den techniky

7. leden Mezinárodní den švihlé chůze

8. leden Den rotace Země

10. leden Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb

Mezinárodní den zobcových fléten

11. leden Mezinárodní den poděkování

13. leden Světový den nálepek

15. leden Den pokrývek hlavy

16. leden Mezinárodní den ostrých a pikantních jídel

19. leden Den popcornu

20. leden Den milovníků sýru

21. leden Mezinárodní den objímání

23. leden Den koláčů

24. leden Mezinárodní den vzdělání

26. leden Mezinárodní den celníků

Mezinárodní den čisté energie

27. leden Mezinárodní den památky obětí holocaustu

28. leden Den ochrany osobních údajů

Mezinárodní den snižování emisí

31. leden Den dětí ulice

Když jsem se mrkla na celý kalendářní rok, pochopila jsem, že není nic podivného na tom, že i menstruace má svůj den.

Na počest menstruačního svátku na mě vyskočily úžasné články a úvahy, jakož i rozbory a popisy menstruačních pomůcek. Ufff… nemusím vědět a vidět všechno. Jsem ráda, že menstruace se mě už nějaký ten pátek netýká a nejsem nucena k šití a posléze praní a dokola používání eko vložek, abych šetřila životní prostředí. Taky mi není jasné, proč se dnes ze všeho dělá téma. Nemůžu se ubránit dojmu, že děláme z komára velblouda. Pokud je všechno jak má být, tak přece není třeba pořád se v tom patlat, i když chápu, že internet je hladová šelma, která se musí krmit a kdo nechce, nemusí to číst.

Je fajn, že prakticky nic není tabu, ale všeho s mírou. Jako bychom už roupama nevěděli co dělat, jak by řekla moje maminka, a ta měla vždycky pravdu.

Víte, jaký je dnes den? Mezinárodní den mírových operací (29. 5.) a zítra je Mezinárodní den brambor (30.5.)

Já osobně se moc těším na 21. 6. protože to je Mezinárodní den trpaslíků, za kterým stojí Fronta za osvobození zahradních trpaslíků ( Front de libération des nains de jardin), je to podle vlastních slov „nezisková organizace s cílem osvobodit zahradní trpaslíky. Za tímto účelem pořádá akce, kdy bere trpaslíky ze zahrad a přemisťuje je na nová místa – hlavně do volné přírody jako „přirozeného prostředí zahradních trpaslíků“. Právně se jedná o krádež, je to přirovnáváno ke krádeži rádia ze zamčeného automobilu. (zdroj Wikipedie)

No a hned 22. 6. máme Mezinárodní den bez kalhotek, taky moc pěknej svátek.

Slavit je třeba, a tak si můžeme každý vybrat z bohaté nabídky a slavit třeba denně, stačí se mrknout do Wikipedie. Zítra si pro jistotu uvařím rejži, když mají brambory ten svátek.