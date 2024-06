Vlastně po sezóně na druhou, když to vezmu zeširoka. Abyste rozuměli - my co pracujeme v divadle, máme sezónu znovu každý rok.

Jsem ve věku, kdy se fakt nedá mluvit o poupátku, koťátku, kytce v rozkvětu nebo o kočce. To mám dávno za sebou. Už nejsem ani ženou v nejlepším věku, ani ženou zralou. Mám po sezóně.

V kabelce dávno nenosím antikoncepci, ale léky na štítnou žlázu a na tlak. Jen ty šminky mi tam zůstaly, ale ty mládí nevrátí, maximálně malinko zvednou sebevědomí, pokud nemrknu omylem do zrcadla.

Dnes už vím; život je tak krásný, a tak krátký… přes všechny překážky a trápení je radost být na světě, jen ten konec je čím dál blíž.

Že je po sezóně se pozná snadno; stanete se neviditelní. Dřív jsem na ulici, v dopravních prostředcích i v zaměstnání na sobě cítila pohledy, zato posledních několik let už ne. Jako když zhasnete a je tma. Kupodivu mi to ani nevadí; život je tak nějak klidnější, jako stojatá voda - bez vln a vzruchu.

Jenže já mám po ještě jedné sezóně. Té divadelní! Divadlo každé léto odpočívá. Diváci i herci se rozprchnou a stejně tak i my, co v divadle pracujeme. Tentokrát je to pro mě trochu jiné. Po třech divadelních sezónách jsem zanechala práci 3v1, abych ji od září nahradila prací 2v1.

Tři sezóny jsem v našem divadle pracovala jako garderobiérka, rekvizitářka a inspicientka. Práce je to bezva, jen moje záda si to tak úplně nemyslí. Proto jsem se rozhodla, že se stanu uvaděčkou a inspektorkou hlediště. Místo abych tahala těžké kostýmy a rekvizity a honila herce na jeviště, budu si pěkně sedět na židli a koukat se spolu s diváky na představení. Tedy nejdřív diváky prolustruju a ty, co mají řádnou vstupenku, pustím do sálu. Taky budu dávat bacha, jestli není někomu špatně, jestli nehoří, a tak. Konečně uvidím představení zepředu, nejen ze zákulisí, a na to se docela těším. Taky se těším, že budu v kontaktu s herci, které jsem si zamilovala. Ne jako žena v rozpuku, ale jako matka a babička. Mám k většině z nich vpravdě mateřsko – babičkovský vztah.

Teď mám ovšem prázdniny a chci si je jaksepatří užít, protože si to po divadelní sezóně zasloužím a moje záda taky.

Jednu sezónu mám za sebou, ale tu druhou, divadelní, si ještě dlouho hodlám užívat.

Hezké prázdniny přeju vám, hercům i sobě.