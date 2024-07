Prázdniny jedné blondýny

To se seberu, vlezu do vlaku, autobusu, případně tramvaje, a jedu. K tomu jsou prázdniny jak dělaný. Výlety, to je moje!

Prázdniny… prázdniny se nemají prozahálet, prázdniny se mají procestovat. Nemusíte mít moc peněz, ani nemusíte mít auto, dokonce nemusíte mít parťáka. Když se totiž chce, všechno jde. A já chci.

Jednodenní výlety, to je moje oblíbená disciplína. Já totiž nejen ráda objevuju, já se taky moc ráda vracím domů.

Večer sednu, mrknu do mapy a na internet, zakoupím online jízdenku, a druhý den jedu na výlet. Nejvíc a nejradši vlakem, když to nejde jinak, tak i autobusem. Už samotná cesta je dobrodružství. Na cestu si vždycky vezmu vodu a tatranku, protože štěstí přeje připraveným. Nic mě nemůže s vodou a tatrankou zaskočit. Taky mobil a platební karta jsou nezbytné. Připraveni? Vyrážíme!

Hned na začátku se se mnou podíváte do Staré Boleslavi. Mají tam moc pěkný kostel:

Ve Staré Boleslavi máme taky vzácnost nejvzácnější – Palladium. Je to náš národní poklad s bohatou a pohnutou minulostí: Palladium země české – Wikipedie (wikipedia.org)

Taky tam mají moc pěknou kavárničku hned u kostela:

Ve Staré Boleslavi jsem nebyla sama, protože občas jedu na výlet s kamarády. Byli jsme tam my, co spolu kamarádíme a zpíváme ve smíšeném sboru Gaudium Praha, protože jsme měli v tom krásném kostele koncert.

Pak jsem se vypravila do Benešova a ani tam jsem nebyla sama. Měli jsme sraz pro změnu my, co spolu kamarádíme zde na blogu.

Zámecký páv. Bydlí v krásném parku zámku Konopiště.

Kousek od Benešova je zámek Jemniště. I tam mají moc pěknou kavárnu a dobrý kafe.

Tak to byly dva červnové výlety s kamarády. Začaly prázdniny a já se začala toulat sama. Mrkla jsem se do malinkého městečka, co se jmenuje Škvorec. Na škvorecký zámek jsem se podívat nemohla, je soukromý.

V září to bude pět let, co jsem utekla z Panenských Břežan. Říkala jsem si, že se tam už nikdy nechci podívat, ale nedalo mi to... jela jsem se mrknout na horní zámek a nádhernou kapli svaté Anny...

Je moc dobře, že se nejen zámek, ale i zámecká zahrada opravují. Taky tam mají krásné Bistro Santitni.

Občas jedu na výlet tramvají. Praha je kouzelná a courat se po ní jen tak má svůj půvab.

Vypravila jsem se do Tábora. Nikdy jsem tam nebyla, a navíc měl můj syn Jakub v malé galerii Okraje výstavu; dost důvodů proč jet na výlet do Tábora. Galerie Okraje je multi kulti prostůrek, který mě nadchl stejně jako samotný Tábor.

Na výletech se rozhodně neodbývám. V Táboře je tolik hospůdek, restaurací, cukráren a kaváren, že nevíte, do které zavítat.

Odjakživa jsem si pletla Benešov a Beroun. Benešov jsem už navštívila, tak mi zbýval Beroun. Nutno říct, že se mi líbí víc než Benešov, a že si je už nespletu.

Kafe a palačinku jsem ochutnala v creperiii Strakatý králík. Mňam...

V Berouně je taky dost možností, kde se najíst. Já jsem si vybrala restauraci Koza Roza, a dobře jsem udělala.

Do Berouna se určitě mrknu v září na slavné berounské hrnčířské trhy. Z každého výletu se moc těším domů, protože jsem doma ráda a čeká na mě můj Finn.

Léto zdaleka nekončí a já se chystám kupříkladu na Karlštejn, do Ondřejova, Červeného Újezdu, Poděbrad, České Třebové... je hodně míst, kam ještě pojedu, protože to není země, to je zahrádka. Možná se taky vydám i k moři, ale to až po prázdninách.