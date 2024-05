Trpišák na odstřel ?

Po čase zase pár plků na sportovní téma... A jelikož tenis se mi kvůli Kaderkovi komentovat nechce a hokeji nehovím....

..... půjdu proti proudu ledové mánie a stanu se trenérem z lidu ve věci čutálistů....

Vypadá to vypadá, že Slávka bude třetí rok po sobě bez titulu. Horké hlavy v jejím fanouškovském táboře už vykřikují, že by měl jít Jindra ven...

Přiznám se, že já sám jsem v sobotu v diskuzi „hejtil“ s názorem, že prováhal chvíli a nezvládl umění.... Skončit na vrcholu. S chladnou hlavou, ale musím říct, že to nemusí být chyba. Jindřich Trpišovský ještě není ve stavu vyhořelého paliva jako svého času Pavel Vrba.

Jeho další angažmá ve Slávii má smysl i z jednoho jednoduchého aspektu. Umí pracovat pod tlakem na úspěch a nehroutí se z toho. Což přiznejme si, práce pod značkou obou pražských S jednoznačně potřebuje. Opravdu není pro každého.

Půlka fandů nadává, protože málo staví Zafeirise a druhá ho hanobí, protože ho postavil.... No, to je přeci dané tím, že nás „trenérů“ je zkrátka moc...

Holou skutečností ale je, že i v dnešním fotbale, plném tabulek, grafů , datových analýz .... a trenérů na auty, přímáky, vysmrkání se... Je to pořád hráč, kdo uvádí mičudu v pohyb. I při dynamice hry, kterou trenéři požadují... Někdo jako byl naposledy Nico ve Slávii zkrátka schází....

Sám si pamatuji jak u nás svého času Pavel Horváth děsil soupeře v Lize Mistrů, když si vytáhl trenky přes břicho... Ale na rychlost kolmic, které na milimetr posílal svým spoluhráčům jeho antisprinterská figura neměla sebemenší vliv a budeme tady na něj vždycky vzpomínat...

Takže, nemyslím si, že by měl být charismatický kouč v kšltovce zralý na odstřel. Spíš by to stálo za to udělat nějaká škatulata v manažerském úseku a určit mu nějakou protiváhu i spolupráci při klíčových rozhodnutích...

S příchodem Pavla Tykače se kohoutek s penězi totiž opět roztočí. Ovšem, bude třeba utrácet účelně. Nový majitel totiž očividně nehodlá na úspěch čekat roky.

Jako fanoušky nás čeká příští rok výživný ročník. Po čase bude ve hře přímý postup do LM .

Těším se, že do souboje promluví i „refrešovaná Viktorka „ . Jako plzeňák se na závěr nemůžu nezmínit, že z Divize A míří k postupu do ČFL Petřín. Hřeje mě to u srdce. Součástí klubu je i dnes už neexistující SK Plzeň. Nejstarší plzeňský fotbalový klub a klub mého sportovního mládí....

A úplně na závěr jenom taková poznámka.... Sir Alex, byl zkrátka jen jeden...

Písnička nemá s blogem nic společné... Ale mám Saxony rád jako sůl, nebo fotbal... ....