Šťastnej parchant ...

Bez nějakýho vokecávání a snad ne moc sentimentálně... A kdyby náhodou, tak snad se zase tak moc nestalo :)

Není to vůbec marný když člověk trošku přijde do let kdy si umí štěstí uvědomit.

Život ho neháže po hrstech, proto je dobrý si zapamatovat jak ty bonbony chutnaj a nechat si trošku na horší časy.

Nám ve škole pomalu končí další školní rok a mě nezbejvá, než zase v duchu poděkovat , že tam můžu pobejt.

Sice jsem se přímo k učení přimotal spíš náhodou, díky setkání se správnejma lidma v ještě lepší moment... Ale v životě jsem nedělal nic, co by mi dávalo větší smysl.

Kuchaři a učitelé mají spoustu společnýho.

Každý ráno člověk začíná znova a to co se povedlo včera večer právě teď už dávno nic neznamená.

Je to rachota. Když to nešulíte ( a ošulit se dá všechno) .

Není to pro každýho.

Musíte mít profesní znalosti a pořád se učit dál.

Skutečné „volno“ máte málokdy, jestli vůbec...

Je ale velkej, docela zásadní rozdíl...

Studenta, vám na rozdíl od dobré svíčkové ... Nejspíš nikdo nesežere :)))

No a dnešní písnička ?

Myslím, že k těm slovům víc než pasuje...