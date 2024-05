Pavel Novotný na kříži ?

Někdy v těchto chvílích špičky ODS jednají o tom, co udělat se zlobivým dítětem.... Řada z nich se na takovou chybu „Řeporyjce“ těšila...

Není to dávno, kdy jsem u blogu, v kterém jsem volal po slušnosti v politice dostal otázku, jak si to jako „fanoušek“ oráchlého starosty představuji...

No, svého času byl jeho hlas sakra zapotřebí. Přesně takový, jaký byl slyšet...

Bylo třeba pojmenovat řadu věcí, odpálit spoustu střel Zemanových větrů . Ostatně ukázalo se, že i vyslání bojových multikár směrem k Ruskému konzulátu nebyo úplně od věci .....

Za připomínku Buňačenkových vojáků si zaslouží snad i metál. Praha jim je dlužna...

Ne všechno co a jak prezentoval poslední dobou ve mě budilo stejné nadšení. Nicměně... je zkrátka svůj a to cením. Umí rozdat i přijmout.

Tak jsem mu dál držel palce aby nezakopl . Při chůzi na ostré, namydlené hraně se to může stát.

Nakonec se ucho utrhlo. Myslím, že mu to samotnému došla skutečnost, že zmíněný post směrem k F. Slováčkovi měl být formulován jinak. Ono prostě napsat, že do vyřešení jeho osobního trápení se do něj nebude strefovat by bohatě stačilo...

Jenže takovej zobák, mu zkrátka nenarostl...

A co vlastně chci dnešním komentářem říct ? Všichni ti útlocitní co chrání nemocnou Aničkou.... By to dělat vůbec nemuseli. Vzhledem k tomu, že Pavel Novotný ten post poměrně rychle smazal... Byla to jejich svobodná volba ten exkrement .... Nejspíš v touze „nandat mu to“ ..... Rozmazávat a propagovat cestou na světlo světa ...