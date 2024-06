Pátek si kazit nenecháme...

Pátek večer je vždycky čas na hodně hudby a možná , možná i pár slov. Snad tu hudbu nepokazí........

Čas Bohů jednou skončí

v křehkosti vlaštovek

vracejících se každé jaro

na místa minulých životů

jako se vracíme

v prastaré

a možná perverzní potřebě

nezmizet z povrchu

Země

The Rolling Stones – Paint it, Black

Ne. Nemůžu říct, že rock n roll je lék na bolesti světa. Ale jednou věcí jsem si jistej. Balit ... A je jedno jestli holky nebo jointy nezabíjí. Na rozdíl od pravdy. Na pravdu už skapalo lidí. Každej na tu svou.

The Velvet Underground – I Love You

Přitom není třeba

nic vymýšlet

stačí jen nechat vyklíčit krásu

kouzla

jsou v prastarých rituálech

kořenech

v tepu

každé kapce rosy

kdy se snad sám Bůh

dojímá

Blue Effect- Ej, padá, padá rosenka

Jedna věc je ale jasná. Hudba, stejně jako láska léčí a osvobozuje. Každej může bejt Tulák po hvězdách. Nikdo totiž nedokáže spoustat duši. A tak Willie nakonec nemůže scházet...

Willie Nelson and Shaina Twain – Blue eyes crying in the rain ....