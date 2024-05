Krásný holky nejen na deštivej den ...

Už jsem dlouho „nedal“ blog s další „várkou“ hereček u kterých se dobře dívá nejen na jejich herecké umění ...

... jako zatvrzelej Boomer si ale nemůžu pomoct. Byť pojem krásy je věc zcela subjektivní. Nicméně je důležité ji vnímat, kochat se... Krásníme tím i my jako příjemci. Člověk je jako houba , nasává podněty ze svého okolí. A jaky taky jako trouba a často je napodobuje. Proto je bezpečnější pro celý svět, obklopovat se nejen krásou hvězd stříbrného plátna...

Sophie Marceau

Za mě jedna z nejkrásnějších pozemšťanek vůbec. Většina ji bude znát po boku Bébela v dokonalé komedii Veselé Velikonoce, nebo jako princeznu Izabelu s pochopením pro Statečné srdce Mela Gibsona.

Anne Parrilaud

Nejen herecká partnerka Alaina Delona. Jejími exmanžely jsou Jean-Michel Jarre a před ním ji prsten nenavlékl nikdo menší než Luc Besson, který ji rovněž obsadil do životní role Brutální Nikity... Opět rodačka z Paříže. Náhoda ? Nemyslím si..

Eva Green

Francouzská „Femme fatale“ do třetice všeho dobrého. Eva Green. Nejlepší záporačka filmových pláten posledních desetiletí. Její Milady ve Třech mušketýrech je dokonalá.

Meg Ryan

Herečka s rozsahem od romantických komedií po drama. Jedna z mála těch, u kterých opravdu věříte, že se do nich může zamilovat i anděl...

Markéta Hrubešová

Úplně na závěr zamíříme do tuzemských vod. A nemůžu skončit jinak než u jídla... Markéta Hrubešová byla a je idolem nejednoho kluka z mé generace. Kdo ovšem čeká nějakou nahatou scénu... Musím ho zklamat. Je to rovněž skvělá moderátorka food eventů a velice příjemný člověk. No a navíc... Rondon ji fakt sekne :)