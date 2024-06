Vrať se do hrobu a nevylejzej.

„A nepozval byste mě na oběd, když tak vaříte?“ Pohodila víla blonďatou hřívou a hezky se usmála. Vyděšeně jsem zvedl oči od pokladny.

„Co to tam za zády kuchtíte? Zeptala se mě krásná asi dvacetiletá víla, která si občas ke mně chodí do Gruntu na maso.

“No vařím si oběd.“

"A co to bude?“

"Nic velkého jen nové brambůrky k tomu kuřecí stehenní řízečky na přírodno s křupavou cibulkou a k tomu salátek, ale pozor zbyl mně makový olej a ten listový salátek s makovým olejem, to je taková hodně zvláštní dobrota.“

"A nepozval byste mě na oběd, když tak vaříte?“ Pohodila víla blonďatou hřívou a hezky se usmála.

“Heergot.“ Až mě zvrzala v trenkách guma a podlomily se mi kolena.

“Tak to by pro mě byla čest poobědvat s takovou kráskou.“Zavrněl jsem a hned jsem se cítil jak obstarožní Viking, co ho vyklopili z lodi, on narovnal záda, odlepil z levého stehna šourek a dostal nápad , že by si ještě jako naposledy v životě trochu zaplenil.

“Víte...“ položila mi ruku na hřbet té mojí, položené na pultě a zahleděla se mi do očí.

„Víte............“"Kuwa projel mnou při tom dotyku elektrický výboj , který se mnou smýkl jak gram koksu s Michaelem Jacksonem. Moonwalkem jsem odcouval dozadu a zastavil jsem se až o dřez za zády.

“Víte .... „ Hleděla mi upřeně do očí a mně začínala odfukovat z uší přebytečná pára. Cítil jsem se jak papiňák těsně před tím, než mu selže těsnění a on exploduje, roztrhne se a zasere celou kuchyň nudlovým hovězím vývarem.

“Víte ..... nechtěl byste mi dělat dědečka? Mně ten můj strašně chybí a vy jste celý on!!!“

"CRRRR“ budíček. „PFFFFF“ odpustit páru, srovnat krok , z hrušky na zem, Prej dědečka............. Kuwa já vládce městské džungle a dědeček............

No nic no.......... byly to hezké tři sekundy.

Prostě jsem si ještě chvilku myslel , že jsem snad ještě ve hře.....................