Jak jsem navrhl olympijskou kolekci.

K obědu byla kachna s červeným zelím a knedlíkem, slepičí poctivá polévka s nudlemi a pak skvělý štrůdl a trochu dobrého červeného.

Tak jsem byl u maminky a táty na Hodech.

Zželelo se jim mne, protože manželka s dcerami odjela na prodloužený víkend debužírovat do Uher a já a pes jsme zůstali čučet doma, abychom hlídali jeden druhého.

Maminka usoudila, že tři dny samoty ve společnosti pouze té němé tváře by mělo negativní vliv nejen na moji postavu, ale i na moji psychiku a tak mne pozvala na nedělní oběd. Příliš dlouho jsem se nebránil, protože máma skvěle vaří a tak jsem nahodil běloskvoucí sváteční bílé triko a kraťasy, které nosím pořád a všude, oholil jsem trochu hubu, aby máma neřekla, že vypadám jak bezdomovec, vyčistil si zuby, vyvenčil psa Rahima a hodil mu do misky ke granulím kousek slaniny a odjel k rodičům.

No a já jak jsem naučen jíst hodně rychle, ve spěchu a stresu, tak jsem se tam prostě ládoval a protože mám „Díravú hubu,“ jak by řekla babička od Hodonína, barco mně na to bílé tričko aj spadlo.

Tu kousek červeného zelíčka, tu kousek kachničky, tu zase nudle z polívky a onde zase cukr ze štrůdlu, kapka červeného a samozřejmě aj trošku jablek se skořicí.

Prohlížím si to triko a pochopím, že to musím rychle očistit, aby tam nezůstaly skvrny a tak sáhnu pro ubrousek do kapsy, abych nečistoty odstranil, ale ubrousek nikde.

V kapse bylo pouze několik drobných mincí, účet z benzínky a jednorázová modrá propiska a tak jsem se jal setřepávat drobky a droby z trika holou rukou.

Jenomže jsem si nevšiml, že ta propiska mi v kapse praskla a ten inkoust začal vytékat do kapsy a tak jsem na tričku nadělal různé barevné skvrny tu od červeného zelí , tu od skořice a tu zase od modrého inkoustu.

Hledím na tu hrůzu, jak jsem „zmrndil“ to nové triko a v tom mi to blesklo hlavou!!!

Aha........... tak takhle vznikla ta slavná a kontroverzní olympijská kolekce oblečení pro sportovce................

Davide, já jsem vždycky věděl , že na to máš!

Minimálně v disciplíně, jak co nejrychleji sežrat kachní stehno s červeným zelím a čtyřmi knedlíky, bys byl každopádně v Paříži na bedně!!! Tak sportu zdar!