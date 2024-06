Chtěl bych být sexy jako Joffrey.

„Ty jsi si nevšimla toho hnusnýho pajdavýho dědka, co se na nás přilepil hned u auta a táhne se za námi jak stín?“

„TSSSS. Vladi“ Sykl jsem diskrétně přes rameno.Vlečeme se v tom vedru po pěší zóně v mém rodném Hodoníně a blížíme se k nejlepší kavárně ve městě.

„TSSS Vladi, slyšíš mě?“

„ No co je ? A proč tak šeptáš?“ Odpověděla podrážděně žena.

„ No..... aby nás neslyšel!“

„A kdo???“

„ No ty jsi si nevšimla toho hnusnýho pajdavýho dědka, co se na nás přilepil hned u auta a táhne se za námi jak stín?“

„Kterýho?“ Rozhlédla se žena nechápavě kolem.

„Počkej neotáčej se, počkej až půjdeme kolem nějaké výlohy, tam ho zahlídneš. Teď... teď..... ten pajdavý.... vidíš.“

„Ty myslíš toho pajdavého, starého v příliš malém tričku?“

„Jojo taky ho vidíš??? Je fousatý jak já.“

„Davide, ale to jsi přece ty! To není žádný cizí dědek , to jsi přece ty v té výloze!!!“

„Ježiš, to vypadám tak děsně a tak strašně pajdám??“

„No jo, jsi teď navíc ještě pajdavý s tím svým kolenem.“

„Hmmm....ale Vladi byli přece i nějací ti sexy pajdavci.“

„Jo a kteří? Myslíš jako Meresjeva?“

„Né neblbni, přece ten co ho všechny ženy milovaly, ten romantický hrdina, jak měl tu blondýnu, co ji všichni pořád unášeli, trhali na ní hadry a znásilňovali a ona měla ty nyvé oči. Tvoje máma do něj taky byla zamilovaná, měla dokonce na záchodě jeho plakát.“

„Jo, ty myslíš Angeliku a Joffreye de Peyrac?“

„Jo jo, přesně a ten taky pajdal a byl starej a měl navíc ještě jizvu!!!“

„No jo, ale ten měl na rozdíl od tebe CHARISMA!!! A navíc to by Hrabě!!! A ještě měl na tváři tu mužnou jizvu!“

„No ale já mám na tváři taky jizvu.“

„Jo..... ale na té zadní. Joffrey to měl z boje, kdežto ty jsi jenom sedl prdelí na rezavej hřebík a to se teda rozhodně nepočítá!!“

To je teda děsně nespravedlivé do háje .

Kulháme oba, oběma nám bude šedesát, jizvu mám taky i když na jiné tváři a hrábě mám v garáži dokonce dvoje.

Já nechápu proč bych taky nemohl být sexy jako Joffrey?