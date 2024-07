Do Havany na černošky.

„Chlapi taky se vám tak strašně líbí ty černošky?“ Zeptal se nás v hospodě inženýr a milionář Zbyňa. „Já z nich úplně šílím. Ale nelíbí se mně ty hubené z Afriky, ale ty prdelaté Američanky. Anebo ty Kubánky . Já bych tak strašně chtěl jet na tu Kubu za černoškama. Jak tam tancujou tu Salzu a vlní se u toho. „Anebo jak vrtí těma zadkama na tom MTV. No jak se tomu říká? T…? T…? Trdlování????“ Dodal Miloš s očima na vrchu hlavy „Chlapi to je přece twerkování a to umím taky. Já jsem mistryně v twerkování.“ Pohrdlivě si odfrkla servírka Božka Nevěřícně jsme si prohlíželi servírku Božku z vrchu dolů. Ideální míry 90-60-90 teda nevlastní, spíš bych to tipoval na 90- 100-150 ale panímandu teda má, to je fakt. Skoro jak ty američanky z MTV. „Tož já nevím jak vy chlapi, ale já bych to chtěl vidět.“ Uzavřel němé podrobné skenování Boženčiny postavy Zbyňa. „Já taky, já taky, já taky.“ Kývali jsem hlavami jak houpací koně, co zdrhli z historického kolotoče. „Chlapi, já vám to klidně předvedu, ale zadarmo ani kuře nehrabe. Hoďte litr do placu a já vám tady ukážu nejlepší Twerk vašeho života.“ „Tož co??? Složíme se chlapi? Karle, roztoč nám další piva a dones Fernety to bude žhavý zážitek,“ Zařval Miloš na hospodského. Hospodský Karel si zamnul spokojeně ruce. To byl dobrý nápad zaměstnat divokou Božku, holt ta čtvrtina romské krve dělá svoje. Chlapi teď budou chlastat, to bude tržba. Tak jsme se složili, přece samoživitelku Božku s třema děckama podpořit musíme ne? Jsme sociálně friendly citliví moderní muži. Srazili jsme k sobě dva stoly, aby měla Božka dostatečně velké pódium, Karel našel v Juke boxu nějakou vypalovačku od Rihany, Božka shodila Croxy a sundala zástěru a vyskočila ladně na stůl a my jsme se pohodlně uvelebili v židlích. „Karle, hoď nám sem rumy…… ty lepší ty Capitány.“ Zařval ještě instalatér Jura na hospodského a představení začalo. Nikdy jsem nic podobného neviděl. Ani na MTV, ani na festivalu Salzy v Havaně ani v mládí na socialistické diskotéce v Hodonínském kulturáku. Božka rozvlnila svých devadesát pět kilo do takového vlnobití, že nám všem sfoukla z půllitrů pěnu. Vrtěla žhnoucí zadnicí tak mocně, že na oknech povlávaly záclony a muchy padaly v letu do piva. Kardiak Miloš se křečovitě držel za hrdlo a sýpal. Hospodský Karel se v úžasu zastavil v běhu s táckem s dalšími rumy, a vzápětí do sebe tři z nich obrátil , aby svlažil všudypřítomným spalujícím pulsujícím erotismem vyschlé hrdlo. Já jsem úžasem začal koktat, invalidní milionář Zbyňa odhodil francouzské hole, poskakoval s rukama nahoře tak vysoko, že se dlaněmi dotýkal vrtule větráku a skandoval: „Bohyně, bohyně Bohyně“ Z kuchyně doběhl kuchař Lojza a začal za Boženou žonglovat s pěti válečky na nudle. V koutě se krčil vyděšený homosexuál Marek a cosi zděšeně mumlal a nad tím vším vládla Božčina ve výšinách se divoce vrtící macatá zadnice v napnutých černých elasťácích, přes které prosvítaly Boženčiny mohutné bílé bavlněné kalhotky s modrými kvítky velikosti 5Xl. To byl den…….prostě erotizující romantika jako prase………..! P.S. Chamtivost hospodského Karla nakonec nebyla ukojena, protože ten pitomec Jura nahrál Božčino vystoupení na mobil a zveřejnil ho na TikŤoku, takže máme všichni chlapi od manželek zaracha a zákaz chodit do hospody. Jen Božka je spokojena. Po úspěchu na sociálních sítích dostala pozvánku do příštího kola soutěže „Česko má talent“ a milionář Zbyňa opustil svou ženu a nastěhoval se k ní a k jejím třem dětem do Božčina 2+1, že jí bude děla „Impresária“. Holt……… na poctivém ženském zadku stojí celý svět! To my labužníci života už dávno víme!