Tož si ty volby zrekapitulujme.

Tož to byl letos teda dramatický závěr- výsledky až po jedenácté v nedělu. Půlka národa si dala dokonce aj budík, aby se dozvěděla, kdo bude tím novým europoslancem.

Já jsem šel spát,ovšem, když mě v půltřetí ráno probudila prostata a tři večer vypité piva ,tak jsem se teda cestou na toaletu mrknul. Tož jak to teda dopadlo?

SPOLU- dostalo samozřejmě na zadek. Druhé místo je typická klausovská „Nevýhra“ korýtka jsou teda skoro všechny zachováný, ale jestli se teď konečně pan Fiala neprobere a neprobere vládu, bude možná příště už pozdě. Věděli jste třeba , že ve vládě je nějaký neviditelný ministr pan Šalomoun? Nebo víte , čeho je ministr pan Dvořák?

ANO- neslavně a jen o trochu vyhrálo. Babišův sexapel na armádu věrných seniorek působí zcela spolehlivě. Co na tom , že se v Primácké debatě s premiérem Fialou ukázalo opět, že pan Babiš neví nejen o EU vůbec nic,neumí odpovědět na jakoukoliv otázku, uráží a lže jak ze čtvrté cenové??? Děsuplná je také kvalita nově zvolených europoslanců, to je taky čtvrtá cenová. Naprosto strašnou Kláru Dostálovou hravě trumfne třeba neskutečná Jermanová. Ach bože, jak se mi bude stýskat pro inteligentní a schopné europoslankyni Charanzlové a Jourové.

Přísaha a motoristé. Tohle je prostě vítěz eurovoleb a možný budoucí koaliční partner firmy ANO v další vládě. Charismatické duo „Dýzl a Fízl“ prostě rozdrtilo ostatní protestní strany a lídr Turek dostal evidentně k urnám i sotva dospělé obdivovatele driftujících pneumatik, dokonalých sestříhů z Barbershopu a klapajících dieslových motorů. Co na tom, že se ukázalo, že pan Turek býval trochu nácíček, to už dneska přeci nikdo neřeší, vždyť druhá světová byla někdy v pravěku a nejdůležitější je image, sociální sítě, prachy a ego vysoké jako panelák a ne nějaký posraný charakter.

STAČILO!-odpudivé spojení všech levicových magorů a komunisté sehrálo svou dějinou roli, jíž bylo dovézt soudružku Konečnou opět na pohodlné sedadlo v Europarlamentu, tak hezké další volební období soudružko, užívejte bruselské Labůžo a výhody kapitalismu.

Starostové a Piráti- Soudruh Šperk v Báječných letech pod psa věděl , že důležité je abys byl vidět. Ví třeba někdo, co poslední tři roky dělá lídr Pirátů pan Bartoš? Žije ten chlap vůbec??? Měli Piráti letos vůbec nějakou kampaň? Já někde zahlídl jen plakát stou bývalou amatérskou „pornoherečkou.“ A Starostové?? No on to Rakušan jednu chvilku začal rozjíždět někde v hospodách a dělal tam takovou tu dirty show s přiopilými odpůrci,ale přestalo ho to velmi rychle bavit...... ostatně, tak jako vždycky všechno, co pan Rakušan dělá. Takže za mě ostuda a blamáž obě strany.

SPD- Podnikatelský projekt číslo nevím kolik pana Okamury se už definitivně vyčerpal. To, že papaláš roky pevně usazený ve sněmovně, žijící si v solidním blahobytu, může být symbolem společenského protestu si už nemyslí ani lidé ,kteří doposud volili tohoto sebestředného politického vyčuránka. Očekávám vnitrostranický kvas a vytvoření nové lepší strany. Je to už nuda Tomio.

Zbytek stran-hvězdná pěchota no zůstaňte kde jste, tam taky patříte, nějaké prachy z toho pořád potečou a o víc vám stejně nikdy nešlo.

U voleb jsem disciplinovaně byl, jako vždy volil dle mne nejmenší zlo a protože jsem naivní idiot, stále doufám , že se to snad příště zlepší.