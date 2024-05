Nejlepší kuře je roštěnka!

Klasik tvrdí, že opravdové porozumění může nastat pouze mezi mužem a mužem. Že by to byla pravda? Ovšem kdo vlastně porozumí složité mužské duši?

„Pane Vlk, máte ty kuřata pěkné, ale já si vezmu hovězí.“ Prohlásil v pátek zákazník u mě v olomouckém Gruntu s balíčkem masa v ruce u pokladny.

“Kuřata jsou skvělá, ale dobrá roštěnka je prostě dobrá roštěnka, to chápu.“ Odpípl jsem skenerem balíček.

“Prostě..... shodneme se na tom, že roštenka z mladého býčka je nejlepší kuře na talíři.“ Přitakal pán.

“ A k tomu domácí hranolky.“ Dodal jsem

“Samozřejmě a hodně smažené cibulky . Dodal pán.

“A k tomu samozřejmě domácí Tatarka!“ Kontroval jsem.

“No jak jinak, dáváte do ní Capari?“

"No samozřejmě, Capari musí být a cibulku trošku víc nahrubo.“

"Jistěěěě ať to krásně křupe.“ Rozzářil se pán.

“Pane Vlk, já vám to musím říct. My dva bychom si měli spolu prořídit dvojdomek. Vy mi prostě rozumíte víc, než moje žena!! A to už mám třetí!!!!“

No........... to je prostě tak, když dva postarší Heteráci konečně pochopí, jaký je skutečný smysl života.