„Myslíš si, že mám doma jako problém, když tohle manželka schovává v peřináči?“ Podíval se na mě Jožin smutnýma očima.

„Kámo.... tak seznamte se, tohle je milenec mojí ženy.“ Prohlásil kamarád Jožin a doprostřed stolu v naší hospodě postavil obrovský, fialový, gumový penis.

„Ty woe, jakto že to samo stojí?“ Zíral jsem na miniaturní šikmou věž v Pize.

„Kdyby jenom stálo, má to dole přísavku, dívej co to umí. Prohlásil Jožin a zmáčknul na boku Dilda drobné zelné tlačítko.Fialový vibrátor jako by najednou ožil a dal se do vrnivého tance Hulahu s takovou intenzitou, že začal vibrovat celý stůl a hladinka v pivních sklenicích se povážlivě chvěla.

„Jožine, vypni to, zgrcne se nám pěna.“ Okřikl jsem kamaráda.

„No když se ti zgrcne, tak já ti ji tím „Banánem“ zase našlehám.“ Vzal Jožin Dildo do ruky a chystal se mi demonstrativně našlehat pěnu v půllitru.

“Kuwa Jožine, dej to pryč! Nepřibližuj to laskavě k mýmu pivu, kdoví, kde všude to bylo zastrčený.“ Odehnal jsem od svého piva to fialové vibrující monstrum.

„ Kámo, když se tak dívám na ten rozměr a na ty různé funkce, hergot........ tady je i vánoční režim.“ Objevil jsem na hřbetu miniaturní display.

„Jožine, ono to i hraje?“

"To nevím, já to nepoužívám.“Pomačkal jsem párkrát tlačitko s šipkou, vibrátor začal vrnět a do ticha v hospodě vyhrávat „Tííííchááááá Noc“

„Hergot…….. máš problém……………. Vlastně my všichni chlapi máme problém, tohle žádný chlap na svůj nástroj nezahraje. Jožine, to je monstrum, navrhuju ho rituálně popravit, aby nás neohrožoval.“

"Utopíme ho v pivu.“ Prohlásil Jožin a strčil Robertka do svého plného půllitru.

“Co mně to tady s tím pivem děláte vy hovada? Vy nevíte , že soutěžíme s pivovarem o nejlépe natočené pivo s nejhustější hebkou pěnou.“ Ozvala se nám za zády hospodská Zuzka.

“Tak na hebkou pěnu je tady evidentně Robertek odborník.“ Ukázal jsem na přetékající vibrujíci a pěnící Jožinův půllitr.

“Ach jo, je asi nesmrtelný, toho už se nezbavím.“ Povzdychl si Jožin.

“Zuzko, prosím tě hoď nám se tady s Davidem a novým fialovým, kámošem tři rumy, ať si potykáme!“

"Kuwa….“ Zahleděl se na mě Jožin přes půllitr vyděšeně.

“Teď mě vlastně tak napadlo………. Nežiju já teď vlastně v tej moderní Polyamórii, když má manželka dva partnery???“

"Vidiš to woe!“ Přiťukl jsem Jožinovi rum.

“A pak že nejsi na stará kolena Cool“