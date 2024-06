V době, kdy se Evropa stále více sjednocovala, se zrodila myšlenka, která překročila všechny hranice. Nařízení a směrnice začaly proudit z centra moci, z místa, kde se rozhodovalo o osudu každého občana.

Nebylo to místo, kde by se lidé scházeli, aby diskutovali o svých rozdílech; bylo to místo, kde se rozhodovalo, jak tyto rozdíly eliminovat.

V tomto novém světě nebylo místo pro individualitu. Každý, kdo se odvážil vybočit z řady, byl považován za hrozbu pro jednotu. Národní státy se postupně rozpouštěly a ustupovaly před vizí jednoho velkého socialistického státu, kde byli všichni občané poslušní a uhlazení.

V tomto světě nebylo místo pro pomazánkové máslo, které bylo příliš bohaté na tuk, nebo pro špekáčky, které byly příliš kořeněné. Vše muselo být standardizováno, sjednoceno, a především, bezpečné. Bezpečné pro systém, který se bál jakékoli odlišnosti.

Ale i v tomto světě se našel jeden muž, který se odvážil postavit proti proudu. Byl to muž, který si pamatoval časy, kdy se lidé smáli a plakali, kdy se radostně hádali o tom, který recept na knedlíky je ten nejlepší. Byl to muž, který si pamatoval svobodu.

Jeho jméno bylo zapomenuto, ale jeho slova zůstala. „Císař je nahý,“ řekl, a i když ho nikdo neposlouchal, jeho slova zůstala viset ve vzduchu jako tichý příslib, že jednoho dne se věci mohou změnit.

A tak příběh pokračuje, příběh o unifikaci a o odvaze být jiný. Příběh o Evropě, která se snaží najít svou identitu mezi nařízeními a směrnicemi. Příběh o nás všech.

To je můj pohled z budoucnosti.