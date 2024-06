Politika v Bruselu: Když se vážnost stane absurditou

Vítejte v Bruselu, městě, kde se politika stává komedií a absurditou. Připravte se na smích, sarkasmus a trochu politického humorného koloritu.

V mém blogu se podíváme na několik situací, které by vám mohly připadat jako bžunda, ale jsou to skutečné perličky bruselské politiky:

1. Normy pro zakřivení banánů a okurek: „EU má tak přísné normy na zakřivení banánů, že když se banán narovná, musí se přejmenovat na ‚přímou žlutou tyč‘.“

2. Označování potravin podle nutriční hodnoty: „EU nám dala nutriční štítky, takže teď trávíme celé hodiny čtením obalů v obchodě. Kdo by si chtěl jen tak vzít čokoládu bez studia jejího ‚nutričního profilu‘?“

3. Vyřazení klasických žárovek z prodeje: „EU nám vzala žárovky, takže teď musíme používat svíčky. Ale pozor, jen ty energeticky úsporné!“

4. Zákaz používání rtuťových teploměrů: „EU zakázala rtuťové teploměry, protože jsme všichni přestali mít horečku. Teď máme jenom ‚regulovanou tělesnou teplotu‘.“

5. Omezení používání plastových tašek: „EU nám omezila plastové tašky, takže teď nosíme nákupy v kapsách. Kdo potřebuje tašky, když máte kapsy?“

6. Standardizace nabíječek pro mobilní telefony: „EU chce, aby všechny nabíječky byly stejné. Asi proto, aby se nám lépe hledaly v šuplíku plném kabelů.“

7. Upozornění na nafukovací balónky: „Podle EU musí mít balónky varování, že je nesmí nafukovat děti bez dozoru. Asi proto, že by mohly nafouknout něco nebezpečnějšího, jako je byrokracie.“

8. Normy pro jednotný rozměr cirkusových stanů: „EU nám řekla, jak velký má být cirkusový stan. Asi proto, aby se tam vešla veškerá byrokracie!“

9. Zákaz tradičních žárovek: „EU zakázala tradiční žárovky, takže když teď přijdeme domů, musíme hledat vypínač ve tmě. Ale aspoň to šetří energii!“

10. Povinné přimíchávání biosložek do pohonných hmot: „Díky EU nyní můžeme tankovat salátový olej přímo do našich aut. Kdo potřebuje benzín, když můžete mít bio-šalát?“

11. V roce 2035 EU konečně zakáže prodej aut na benzín a naftu, protože kdo by vlastně chtěl jezdit v autě, které můžete tankovat kdekoli? Místo toho budeme mít čisté, tiché elektrické vozy, které budou moci jezdit celých 100 km na jedno nabití, pokud ovšem najdeme funkční nabíjecí stanici. A nebojte, pokud budete chtít cestovat dál, můžete vždy použít syntetická paliva – jen si připravte peněženku. Paní von der Leyenová už plánuje svou cestu na Mars v elektrickém voze, protože tam je stejně snadné najít nabíjecí stanici jako v některých částech Evropy.

V Bruselu zřejmě mají tolik volného času, že se rozhodli věnovat se regulaci všeho od velikosti cirkusových stanů po to, jak silný by měl být váš vysavač. Díky jejich nekonečné moudrosti nyní víme, že život bez rtuťových teploměrů a pomazánkového másla je ten pravý život. A kdo by si myslel, že svoboda znamená možnost vybrat si jakoukoliv žárovku nebo plastovou tašku? Ne, pravá svoboda je vědět, že vaše nabíječka je standardizovaná a že každý balónek, který nafouknete, je schválený EU. Takže děkujeme, Bruselu, za to, že jste nám ukázali, jak žít – v bezpečném, regulovaném a energeticky úsporném ráji. A pamatujte, když si příště budete číst nutriční štítky na čokoládě, děláte to pro svou vlastní dobro.

V institucích Evropské unie je přibližně 54 tisíc zaměstnanců, které tam platíme i my a to se vyplatí. Regulací více a více, aby si své peníze přeci zasloužili.