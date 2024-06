Rozdávání letáků v metru: DPP - tři odpovědi za den, ale žádné řešení

Dnes jsem se ocitla v zajímavé situaci při rozdávání novin v metru na stanici Florenc. Už dva měsíce šířím naše volební noviny Svobodná Evropa jako kandidátka do Evropského parlamentu.

Dozorce stanice nás však zastavil s tvrzením, že nemůžeme noviny rozdávat bez povolení od Dopravních podniků Praha (DPP). Argumentovala jsem tím, že jsme mimo placený prostor, a tedy povolení nepotřebujeme. Dozorce však zavolal policii, která nás vyzvala k opuštění místa, jinak by mohlo jít o přestupek. Následně mi bylo dopručeno zavolat na tiskové oddělení DPP, kde by nám mohli povolení vydat.

Po půl hodinovém sporu jsem se rozhodla nakonec zjistit, jak to opravdu je. Na tiskovém oddělení mi to nikdo v půl osmé ráno nezvedl. Volala jsem tedy na info linku DPP, kde mi ochotná slečna doporučila zkusit zavolat na marketing nebo na tiskové oddělení v pozdějších hodinách. Slečna mi také poskytla informaci, kterou dohledala, že existuje mail, kde se o povolení na rozdávání letáku žádá.

Na kontakt z marketingu se mi podařilo dovolat, zdálo se mi, že mluvím se zkušeným pracovníkem DPP. Oznámil mi, že rozdávání letáků je světe div se - ZAKÁZÁNO, protože letáky jsou často rozházené a létají do kolejiště, což může být nebezpečné. Písemně jsem si tuto informaci vyžádala a dostala ji. Zároveň mi ale přišla i zpráva, když jsem žádala o dlouhodobý souhlas na rozdávání letáků pro naši stranu přes info formulář na webu. Z oddělení vnějších vztahů mi napsali, že mimo přepravní prostor, tedy mimo placenou zónu, POVOLENÍ NEPOTŘEBUJI. A dozorce stanice chce po mě tedy jaké POVOLENÍ???

Zítra jsou volby, takže tento spor už asi nebude mít vliv. Nicméně DPP by mělo místo letáků začít řešit své kauzy jako je například DOZIMETR hnutí STAN. Jsem kandidátkou, která tuto kauzu kritizuje, a oni mě budou prudit kvůli rozdávání letáků? Vážně? To si nikdy nenechám líbit. A které politické strany byl poslední ve spojení s Dopravním podnikem Praha? Praha sobě, Piráti a STAN. To si pamatujte. a při volbách přeji šťastnou volbu.