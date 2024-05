Výsostně užitečný slovník slovenských expresivních výrazů

Instrumentář, který oceníte, když se například budete v blogové diskusi trápit se zvláště výživným oponentem :-D

Například:

„Čo sa tu rozdrapuješ, chrapúň, koťuha, papľuh!“

„Čo to tu táraš, paskuda, hybaj kadeľahšie!“

Fakt ale není radno používat zdvořilostní osloveni: „Chodz do rici zakiaľ ti slušne hovorím!“, to byste si vysloužili ban.

Sousloví „figliar prefíkaný“ raději vynecháme, je příliš známé.



Následuje velmi nesystematický příruční slovník. Je to jen nástin nepřeberných možností; téma rozhodně stojí za zpracování dalších dílů

Napaprčiť sa (naštvat se, rozezlit se)

Drichmať (expresivní sloveso pro těžký, tvrdý spánek)

Brýzgať (nactiutrhat, neurvale urážet)

Fľochnúť, Zagániť (střelit pohledem, zle se na někoho podívat)

Ziapať (vřískat)

Gniaviť (mačkat, drtit)

Achkať (bolestínsky vzdychat)

Babušiť, Zababušiť sa (teple se naoblíkat, ale též zabalit se do šátku nebo do peřin)

Badúriť (burcovat, provokovat, popohánět)

Baštrngovať (šramotit, prohrabovat, dělat rozruch)

Bliakať (expresivní výraz: hystericky vykřikovat, bečet, blekotat)

Bolengať (klátit se ze strany na stranu, blembat)

Buntošiť (vyvádět, tropit rambajz)

Bútoriť (burcovat, dělat rozruch)

Rozdrúzgať (rozdrtit)

Doteperiť (něco někam namáhavě přenést, dotáhnout, atd.)

Dokmásať, Rozkmásať (roztrhat na cáry)

Dokrkvať, Skrkvať (zmačkat – například látku nebo papír, atd.)

Knísať sa (kývat se, také houpavá chůze ze strany na starnu)

Drgľovať (kodrcat se, drkotavá jízda)

Doterigať sa (s velkou námahou se někam dovléct)

Namosúrený (rozmrzelý, naštvaný)

Potrundžený (nadrátovaný, podnapilý, atd.)

Dengľavý (nemotorný)



Huriavk (rámus, rambajz, atd.)

Trma-vrma (“kucapaca“, dramatický shluk, mela)

Brechot (štěkání)

Miazga (míza)

Pliaga (pohroma, jobovka)

Čarbanica (čmáranice)

Čugaňa (bakule, čagan)

Barina (blátitá kaluž, močál)

Buchnát (úder pěstí do zad)

Cárach (harampádí, hanácky zgarbe)

Cícerkom (tenkým proudem)

Dajsamisvete! (no a co!, dejsemisvěte)

Slova jako beťár, corgoň, šarvanec (téměř podobného významu, ale ne docela) mají původ v různých jazycích: nejspíš asi v maďarštně a němčině. Význam: klučina, nezbeda, divoká krev, mladistvý buřič, grázlík, zbojník, atd.



Trúba Jerichova! (expresivní nadávka: něco jako kardinální blb)

Ďuro (hloupý Honza)

Ďuro-truľo! (expresivní nádávka: neskutečný trotl)

Paskuda (ohava, netvor, atd.)

Čvarga (nejhorší spodina)

Sopliak, Sopľoš (usmrkanec)

Bzdocha (ploštice)

Táraj (kecal, tlučhuba)

Odroň (bídák, otrhanec, hrubián)

Babraňa (matla)

Skaderuka-skadenoha (vandrák, holota, přivandrovalec)

Niktoš (nýmand)

Pobehaj (tulák, lehkovážný člověk, kam vítr, tam plášť) Příklad použití: „Čo ten tu drichme, pobehaj akýsi, skaderuka-skadenoha!“

Potmehúd (podšívka, potměšilec)

Potrimiskár (pochlebník, patolízal, atd.)

Bruchopasník (nenažranec, břichopas, flamendr)

Neborák (nešťastník, bídný čověk)

Huncút (šibal, rošťák, čtverák, atd.)

Cupinôžka (něžný výraz: drobná osůbka, muška, atd.)

Vše, včetně instruktážních ukázek, bylo sepsáno jen a jen za účelem pobavení laskavých čtenářů.

