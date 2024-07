Rusko tvrdí, že neútočí na civilisty

No jasně, soudruzi, jako za všech vašich válečných tažení, viz Čečensko, Sýrie, atd., to vaše brutální, bezohledné „neútočení“ vždy tragicky odnesli právě civilisté.

...

V totalitní říši, opírající se o násilí na lidech, je to už takový „vládní folklór“. Když tam někdo něco oficiálně prohlásí, je třeba představit si pravý opak.

„Pravdomluvnost“ je tam pořád stejná. Asi ako když akademik Moskalenko v r. 1963 v televizi tvrdil, že oni ve výzkumném ústavu v Leninských Gorkách rozdojili kozla. Odkaz

Tudíž, ve chvíli, kdy někdo z ruského vedení řekne, že prý Rusko nezaútočilo na dětskou nemocnici v Kyjevě, můžete se spolehnout, že opak je pravdou: zaútočilo. Odkaz A když z ruských oficiálních míst zní, že oni prý na Ukrajině v žádném případě neútočí na civilní cíle, je to při dlouhém seznamu zdokumentovaných ruských válečných zločinů do nebe volající.

A když Rusko tvrdí, že prý „útočí jen na legitimní cíle“ pak je za tím totální zvrácenost. Znamená to totiž jedno jediné: právě surové barbarské útoky na civilní objekty, školy, divadla, kulturní centra, nemocnice, obchody, nádraží, kostely a chrámy, atd. jsou v jejich zvráceném vidění „legitimním“ cílem. Odkaz (citace z téhož odkazu následují):

„Rusko popírá, že by na Ukrajině útočilo na civilní cíle. Ve skutečnosti ale takových zásahů provedlo od začátku své agrese velké množství. Cílem byly nemocnice, školy, obytné domy, nákupní centra nebo třeba elektrárny či energetické rozvody. Jen v pondělí při podobných útocích zahynulo několik desítek civilistů včetně dětí.“

„Cílem je, aby se Ukrajinci necítili v bezpečí a byli vystaveni značnému psychickému tlaku,“ řekla televizi Euronews Jade McGlynnová, odbornice na Rusko z londýnské King’s College. Snaha zastrašit Ukrajince s cílem přimět je, aby složili zbraně, je ale jen jedním z důvodů podobných útoků.“

„Moskva popírá, že by útočila na ukrajinské civilisty, ale nedávný příval úderů na Kyjev naznačuje koordinovanou strategii s jasnými cíli.“ (Jade McGlynnová)

Cílem útoků přímo na lidi a na civilní infrastrukturu není jen samotný terorizmus jako takový (pouštění hrůzy, zastrašování). Jde o promyšlený strategický válečný cíl: co nejvíce lidí zlomit, vyhnat z jejich obydlí, přimět k emigraci; co nejvíce vysílit celou napadenou zemi a rozdrtit ji. Mnozí z lidí, kteří byli nuceni utéct, aby zachránili holé životy, se dnes nemají kam vrátit. Na místech, kde kvetl normální život a měli tam svůj domov, je dnes spálená země. Je to plošná, vyhlazovací válka proti celé Ukrajině a jejím obyvatelům.

(Pokus o podobnou ničivou válku vedenou proti obyvatelstvu už měl na svém kontě SSSR při své invazi do Afghánistánu. A velmi podobnou, v podstatě genocidní válku vedlo Rusko proti Čečensku, kde to vedlo k naprosto tragickému počtu obětí z malého, přibližně milionového národa.)

Kamkoliv ruská armáda v Ukrajině vkročila, či dosáhla svými zbraněmi, je spálená země. Stačily by příklady z let 2022 a 2023: Odkaz, Odkaz , ale je toho mnohem více.

Jedinou možností pro nás je stát při Ukrajině, maximálně jí pomáhat a v pomoci nepolevit.

...

...