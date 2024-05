Užitočný slovník českých zvukomalebných výrazov

K odlehčení a snížení momentálních pnutí. Po nedávno publikovaném „Užitečném slovníku slovenských expresivních výrazů“ mohu jen potvrdit, že čeština má rovněž obdivuhodný a překrásný instrumentář.

...

Zatím jen nástin: velmi neúplný instrumentář českého expresivnho výraziva:



pišišvor (srandovný človiečik, nežné, humorné označenie)

hacafráček (kabátik)

ochmelka (ochľasta)

kabrňák (frajer, macher)

švihák (fičúr, záletník, gavalier)

šumař (potulný vŕzgliak)

krajánek (vandrovný mlynársky pomocník)

brikule nebo brykule (vrtochy, rozmary)

horempádem (zhurta, friško)

medle (tak teda)

frťan (pohárik, štamperlík)

štůček (štôčik látky, plátna...)

štoudev (diežka, okov)

fidlátka (inštrumenty)

ožungr (glgáč, korheľ, ogrgeľ)

píďala (húsenica, v priamom aj symbolickom zmysle)

cuchta (babrák, babraňa)

kanimůra (namosúrená, napaprčená susedka)

náfuka (nadutec, gróf, pánko veľkomožný)

bloud (nestály človek, pochábeľ)

hašašíra (taký milý buntošivý šašo)

hogofogo (hašašíra žijúci v luxusnom štýle)

ochechule (dozaista milé žienky s veľkým zmyslom pre humor)

techtle mechtle (Gabika s Jožkom na konšpiračnej schôdzke v cukrárni)

moula (ťuťko)

ťululum (truľo)

štramák (fičúr)

šťabajzna (parádnica, cifruľa, po východniarsky dzivče počarovne)

kujón (viťúz, figliar prefíkaný)

grázl (odroň, podliak)

tlučhuba (táraj)

buran (odroň, primitív)

trotl (somár sprostý)

trumbera (trubiroh)

padouch (paskuda)

pobuda (pobehaj)

lapiduch (sanitár)

mastňák (turista z Blavy, ktorý práve navštívil Jánošíkove Diery, alebo Málinô Brdo)

hamoun (žgrľo, skupáň, žgrgoň)

štěkna (treperenda, papuľa)

za groš kudla (drobisko kde nič, tu nič, na piaď chlap)

sralbotka (truľo nekomepentný)

sajrajt (maras, bordeľ)

prďola (drobček, drobec)

houžvička (drobček, cupinôžka)

pakátl (bagateľ, malý niktoš)

cimprlich (úzkostlivý, príliš akurátny)

vychcánek, vyžírka (potrimiskár, typický oportunista)

kolohnát (ozruta)

lamželezo (nezvyčajný silák)

čahoun (vysokáň)

pejzy (bokombrady, bajúzy)

lempl (ničomník)

pako (trpák)

otrapa (chrapúň)

cvalda (tučko)

čupr holka (švárne dievča)

myrnyx dyrnyx (horedole, akokoľvek)

hučka (klobúk, klobúčik)

vajgl (nedopalok)

škvár (brak, ničota, gýč)

fištrón (vlastnosť figliarov prefíkaných, ale nie všetkých)



notěpic! (do kelu! dofrasa!)

toměpodrž! (ja z toho umriem aj odpadnem!)

můjtysvětě! (no teda!)

tůdle nudle! (ani náhodou!)

saky paky (krámy, carachy)

záhul (zničujúca námaha, poriadna ťarcha)

vejmlask (világoš, výprask)

vodvaz (Ďuro a Mišo s kamarátkami vo vinárni až do rána)

vejvar (zisk z potmehúdskych kšeftov)

vozembouch (trkvas dengľavý)

bajvoko (čojaviem, približne od oka)

šumafuk (je mi to úplne jedno)

vejtaha (autor blogu, ktorý poriadne nevie ani po česky, ani po slovensky)



čumět doblba (v žiadnom prípade to neznamená pozerať sa do hlupáka)

vycajchnovat se (vyfarbiť sa)

klempírovat (chorľavieť)

blábolit (bľabotať, tárať nezmysly)

bloncat (bolengať)

falírovat – něco tu falíruje (voľačo tu nesedí)

smýčit (vytierať dlážku)

vanglovat (kymácať sa hore-dole)

bloumat (bezcieľne sa motať)

mlít pantem (trepotať papuľou bez rozmyslu)

naklavírovat se (k niekomu sa vnútiť)

někam zahučet (zletieť, zrútiť sa)



Když padaj trakaře s motykama (hnusné počasie, prietrž mračien s krúpami, apod.)

...

...