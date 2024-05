Svobodofobie - Oni se cítí ohrožení, když vidí jiné svobodně žít

Svobodo-fobie: Oni se cítí ohrožení, když vidí, že se někdo sám z vlastní vůle svobodně rozhoduje o svém žití.

...

„Nic od nich nepotřebujeme. Nechceme ten jejich údajný „mír“, který nám vnucují násilím. Žili jsme dobře, v pořádku, nic jsme od nich nežádali. Neexistuje žádný důvod a žádné ospravedlnění pro to, že k nám vtrhli. Rozstříleli naše města, zbořili naše domy, roztrhli naše rodiny. V místech kde jsem se narodila a žila, je všechno zbořeno, neexistuje náš dům, nemám se kam vrátit. Ale přesto se chci vrátit domů, abych naší zemi pomohla dát znovu všechno do pořádku.

Nepřejeme jim nic zlého, jen žádáme, aby od nás odešli, vrátili se tam, kde je jejich domov, nemíchali se do našeho života a dali nám pokoj“.

(Ukrajinská maminka s dětmi, která pro tento čas nalezla útočiště a přijetí v Česku)

...

Natalia byla se svými dětmi, 11-letými dvojčaty Janou a Jaroslavem na cestě do bezpečí, co nejdál od válkou ohrožených území. Žel, ocitli se na vlakovém nádraží v Kramatorsku právě v době zásahu ruskou kazetovou bombou. Syn Jaroslav šťastnou shodou okolností unikl vážnějším zraněním. Ale Natalia a Jana utrpěly těžká zranění nohou. Fotografie Iryny Zaslavetsové je z nemocnice ve Lvově: Odkaz (po kliknutí na odkaz by se měl obrázek objevit)



...

Ruská agrese proti Ukrajině není nic jiného, než hromadění dalších a dalších válečných zločinů. Dnem i nocí dopadají bomby, rakety a íránské drony „Šahíd“ na ukrajinské území, velmi často na obydlená místa, veřejná prostranství, sídliště, školy, školky, parky, obchodní centra, kulturní domy. Dnem i noci umírají civilisté, ženy, maminky a jejich děti...

A ta agrese (která je v ruské propagandě - cílené například na věřící lidi v evropských zemích - vykreslována jako údajně „záchranná“ svatá válka proti údajně „zlé, zkažené západní civilizaci“) vypadá takto:

Odkaz

...

„Nikdo jim, bože,

neublížil

za vlastní strach

se krutě mstí

a zabíjejí na potkání

se srdcem plným úzkosti“



(Jan Skácel)

...

Osobní dovětek: Cesta ven ze strachu, ke svobodě existuje, jen ji chtít hledat, jen chtít vydat se po ní.

„Nepřejeme jim nic zlého, jen žádáme, aby odešli, vrátili se tam, kde je jejich domov, nemíchali se do našeho života a dali nám pokoj...“

„Udělejte to, seberte odvahu, obraťte se a jděte domů, zpátky do své země. Nic lepšího pro sebe samé a pro vlastní svobodu ani udělat nemůžete“.

Svoboda je Boží, nesmírné krásná věc, vždy stojí za úsilí, za každou námahu.

...

(Autor fotografie MT)

...