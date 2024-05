Fotoblog ’’italsko – moravský’’

Krajina jižní Moravy údajně připomíná Itálii. Není to zase až tak úplně pravda, snad jen o Mikulovu a jeho okolí by se to dalo říci s hodně velkou nadsázkou.

... Květen na jižní Moravě, podvečer... V dálce Pálava... ... Objevilo se před asi deseti lety takové (turisty lákající) sousloví „Moravské Toskánsko“. A poté i poněkud komické nájezdy japonských a jiných zahraničních fotografů. Ale ve skutečnosti to prostě je jižní Morava anebo Moravské Slovácko, přestože se tyto dvě entity navzájem zas až tak úplně nepřekrývají. ... Tohle je Haná, jen kouek od Vyškova – Žádné „Moravské Toskánsko“ ... Téměř „italská“ večerní idyla na Úsově, na pomezí Hané a Jesenického Podhůří (Úsovská pahorkatina) ... Adalgisa Zannotto



Pokorná svatyně

vůně sena v plné síle

jásavé barvy cínií růže sklánějí se k oprýskané zdi

u opuštěné poustevny

další růže veskrz bílé

a vlčí máky,

jaké-li jsou v obilném poli

Déšť okvětních lístků na střeše

prach a kameny

obydlená opuštěnost

duše, již žízeň ještě svírá

a touha být osamotě s tebou,

milovaný,

můj archanděli Michaeli… když kráčím zlehka

pokornou svatyní,

tam srdce zachytí

vůni tvé pomoci



(květnové verše od současné italské básnířky, překlad M.T.) ... ... Haná – Večerní nebe jak z italských barokních fresek ... Pole u Kroměříže ... Pozdně renesanční – manýristickou kapli svatého Rocha na Úsově (1624) možná vytvořili italští stavitelé a umělci. Zatímco úsovská jarní příroda je velmi tuzemská, neitalská ... Studená květnová krajina v Jesenickém Podhůří ... ... Bouřka nedaleko Úsova ... Kaple svatého Rocha, květen, Úsov ... Výrazná italská stopa, autorem mariánské svatyně na Svatém Kopečku je architekt Giovanni Pietro Tencalla ... Květnové ráno, jako mírová oslava ... Krajina z jižní Moravy, s kapličkou svaté Barbory (Strážovice) ... ... Večer na jižní Moravě ... Zapadání na Hané ... Skutečná italská vzpomínka, Dramatické večerní nebe nedaleko Rimini (Torriana), květen. ... ...