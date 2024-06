Proč nám paní Lhotská lže do očí?

Dnešní článek paní Lhotské je typickou ukázkou toho, čemu se říká lež. Ale proč by si paní Lhotská nezalhala, když lžou i novináři, copak je něco míň než nějaký novinář?

Paní Lhotská dnes zveřejnila článek, který psala pro deník To.

A protože tento článek pro deník To, mohla si vymýšlet a lhát, co srdce račí, protože deník To je komerční projekt novináře Stoniše a tak se v něm může lhát a vymýšlet, co hrdlo ráčí, protože se samozřejmě jen lže v mainstreamových médích.

A tak si paní Lhotská s chutí zalhala.

Vycucala si historku o tom, jak jela vlakem, který musel zastavit kvůli spadlé troleji a jak se pak, ke svému údivu ještě týž den ve zprávách dočetla, že cestující z vlaku museli tahat hasiči a některé z nich musel transportovat vrtulník.

Historka je to sice pěkná, ale vymyšlená.

Žádný takový článek nikdy paní Lhotská nečetla (však taky pro jistotu ani neuvedla, kde tu zprávu četla).

Ale já ji za to neodsuzuji, ani trochu!

Činila tak přeci v dobré víře, že tím slouží správné věci, protože deník To samozřejmě píše vždy jen pravdu a jeho čtenáři si musí po přečtení článečku paní Lhotské sebevědomě odplivnout: „Vida, jak nám ti novináři a vláda pořád lžou! Ale na nás si nepřijdou“

Ano, novináři nám samozřejmě nepřetržitě lžou, vyjma novináře Stoniše, samozřejmě…

A když se lže pro dobrou a správnou věc, jako ve svém článku lže paní Lhotská (lže stejně tak, jako lhala autorka údajného článku o vlakovém neštěstí), tak to vlastně ani lhaní není, protože pro správnou věc se nejenže lhát může, ale tak často i musí….