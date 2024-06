Největší zklamání Ligue 2

Většina fotbalových týmů se nevyhne slabšímu ročníku, některé potká i několikaleté „období temna“. Něco podobného teď zažívají fanoušci francouzského celku Troyes.

Troyes v poslední dekádě střídalo sestupy z nejvyšší francouzské soutěže s postupy zpět, anebo se o postup snažilo. Loňskou sezónu (2022/2023) zakončilo na předposledním 19. místě s pouhými 24 body za 38 zápasů (= 0,63 b/zápas). Možná ještě smutnější je, že své pouhé 4 výhry v celé sezóně zaznamenalo v první polovině ročníku, dalších 20 utkání sbíralo jednu porážku za druhou, kterou občas přerušil nerozhodný duel. To se stalo celkem v 6 případech. Získat 6 bodů za 20 zápasů (= 0,30 b/zápas) nemohlo znamenat nic jiného než opětovný pád do druhé ligy. Jedno pozitivum v této špatné a sestupové sezóně se najít dalo, po hříchu však samotnému týmu bylo k ničemu. Tím pozitivním prvkem byl útočník Mama Balde (Guinea Bissau), který i přes mizérii Troyes skončil v celkové produktivitě soutěže na pěkném 16. místě, stal se jednoznačně nejlepším střelcem svého týmu (12 gólů) a celkovými 15 body zajistil přímo přesně třetinu vstřelených branek, kterých bylo v sezóně 45. Letošní sezónu (2023/2024) už strávil v Lyonu s bilancí 20 utkání, 2 branek a 3 asistencí. Nutno podotknout, že byl v naprosté většině jako střídající hráč a v průměru na hřišti strávil pouhých cca 31 minut.

Po sestupu bylo Troyes pasováno na jednoho z favoritů, případně se mělo o postup zpět porvat v play-off. Osud měl s klubem 150 km od Paříže jiný plán. Tým v 38 utkáních zaznamenal 15 proher, což na ambiciózní celek není málo, tam by se to mělo pohybovat do 10 proher. Dalším a neméně zásadním problémem bylo 14 remíz. Neprohrát zápas je fajn jen do té míry, pokud je to „doplněk“ k plnému bodovému zisku za vítězství. A Troyes vyhrálo pouze necelých 24 % utkání, což nemohlo stačit ani na play-off. Nepodařilo se ani najít náhradu za odešlého Baldeho. Nejlepším střelcem se stal Rafiki Said. Útočník z Komor přišel z druholigového Nimes, kde v loňské sezóně ve 30 utkáních, do kterých nastoupil, nasázel 9 branek a přidal 3 asistence. Velmi podobný výsledek (9+4) pak předvedl i v Troyes, ovšem odehrál o 5 utkání více. Poslední „bod“ zaznamenal v 29. kole. Nemáte-li hráče, který zaznamená alespoň 0,50 bodu na zápas, a to v týmu, který se chce prát o postup, nemůžete na onen postup myslet. Said se zastavil na průměru 0,37 b/zápas.

Stalo se to, na co nikdo ani v nejhorším nepomyslel. Troyes skončilo na první sestupové (čili 17.) pozici, na záchranu ztratilo 5 bodů a nečekaně spadlo do třetí ligy. Před dvěma lety se tým umístil na 15. místě v Ligue 1 a se záchranou v nejvyšší soutěži moc problémů neměl. O rok později sestup do druhé ligy a hned na to sestup do ligy třetí. Bude jistě zajímavé sledovat, jak se mu v nové sezóně povede v lize, ve které se tým ocitl po 14 letech, a proti soupeřům, kteří sice stále jsou profesionálními týmy, ale ve většině případů bez schopností či ambicí hrát nejvyšší soutěž, narozdíl právě od Troyes. Mezi ty ambiciózní celky určitě bude patřit Dijon, Nancy či Sochaux. Dokáže se Troyes do 5 let vrátit zpět do nejvyšší soutěže?