MS v ledním hokeji – co říká hodnocení?

Existuje počítačová hra, která už více jak 20 let přináší hráčům možnost býti fotbalovým manažerem. Hráči v této hře jsou hodnoceni na základě předvedených výkonů. Jak to souvisí s ukončeným MS?

Nejmenovaný a asi nejznámější web nabízející on-line výsledky již nějaký pátek u většiny nejvyšších fotbalových i hokejových soutěží uvádí v podstatě stejné hodnocení hráčů, jako zmíněná hra. Nejinak tomu bylo právě i na „našem“ MS v ledním hokeji. Neznám přesné parametry, podle kterých onen on-line web postupuje, ale předpokládám, že kromě klasických statistik (body, bloky či hodnocení +/-) započítává do hodnocení celkový výkon hráče i vůči spoluhráčům. Nerad bych, aby si někdo myslel, že tohle hodnocení beru jako „svaté“ a jediné spravedlivé, nicméně si myslím, že poměrně slušnou vypovídací hodnotu má a může dokreslit dojem nás diváků a fanoušků. Jak si tedy vedli naši hokejisté?

Na startu zápasu začínají všichni na hodnotě 6,80 (neptejte se mě proč, tohle fakt nevím a jestli je někdo, kdo ano, napište to do diskuze, díky). Vše pod 6,50 lze považovat za podprůměrné hodnocení, vše nad 7,10 pak za nadprůměrné hodnoty. Mít průměrné hodnocení nad 7,50 znamená dlouhodobě špičkový výkon daného sportovce, a naopak průměr pod 6,10 je na „vyhazov z týmu“. Samozřejmě, že čím více zápasů, tím lepší vypovídací hodnota. MS je krátkodobý turnaj a někteří hráči odehráli skutečně jen tři či čtyři zápasy, takže jejich hodnocení může být do jisté míry zkreslující. Přece jen, ne každý zápas se povede, ať je hráč sebelepší.

Brankáři – u našich gólmanů to bylo jednoduché, většinu zápasů odchytal Dostál. O to více vynikne jeho průměrné hodnocení, které se zastavilo na hodnotě 7,63! Stal se tak v rámci týmu druhým nejlepším hráčem dle tohoto ukazatele. Mrázek se pak i přes pouhé dva odchytané duely dostal na hodnotu 7,00. Utkání s Norskem se mu nepovedlo, s Rakouskem vychytal nulu. Někdo může říct, že brankářům pomáhala obrana, anebo že se mu prostě povedlo pár zápasů. Obrana, resp. obránci, Dostálovi určitě pomohli, ale ne do té míry, aby měl tak vysoké hodnocení. Mimochodem obránci byli celkově vzato sotva průměrní a nikdo pozitivně nevynikal (viz další odstavec). A když se podíváte na posledních 10 zápasů Dostála v NHL, tak jeho průměrné hodnocení je na skvělé hodnotě 7,16. Skvělé proto, že chytá v jednom z nejslabších týmů NHL (Anaheim).

Obrana – jak jsem naznačil, obrana odehrála sotva průměrný turnaj, aspoň dle těchto ukazatelů. Mě osobně extra nepřekvapila, ale ani nezklamala a z celkového průměrného hodnocení 6,40 jsem byl nemile překvapen. Trochu jej ovšem ovlivnil jediný (poslední) zápas, do kterého na pár střídání nastoupil Ščotka, který hodnocením pouze 6,00 zaujal v pomyslném žebříčku nejen poslední místo mezi obránci, ale v týmu celkově. Ovšem jak říkám, je to jen jeden zápas (navíc v jeho podání sotva pár minut), takže hodnota není příliš vypovídající. Bez něj průměr obrany činí 6,46, také žádná sláva. Překvapivě nejhůře si dle tohoto ukazatele vedl Gudas s průměrnou hodnotou pouze 6,13. Následuje Rutta (6,28), Hájek (6,37) a Kempný (6,45). Na průměrné hodnoty se dostal pouze Špaček (6,64), Krejčík (6,65) a Kundrátek, který se s průměrem 6,70 stal „nejlepším obráncem“. Mně osobně se nejvíce líbil Špaček.

Útok – celkové průměrné hodnocení útoku je 6,93, výrazně vyšší než u obrany. Nejnižší hodnocení měl Beránek a Kondelík, 6,37. Následují Zacha (6,43), Flek (6,61), Voženílek (6,63), Tomášek (6,73) a Stránský (6,81). U dalších hráčů už průměr stoupnul nad 7,00. Palát se dostal na průměr 7,01, Kämpf na 7,02 a Kaše na 7,08. Následují Pastrňák (7,18), Kubalík (7,26) a Sedlák (7,28). Třetí nejvyšší průměrné hodnocení z celého týmu měl Červenka, 7,35. Druhý byl již dříve zmíněný brankář Dostál. Nejvyšší průměrné hodnocení zaznamenal Nečas. Dostal se opravdu na vynikající hodnotu 7,78! Mně osobně se nejvíc líbil Sedlák.

Co k tomu napsat závěrem. Snad jen to, že ať už nižší nebo vyšší hodnocení, hokejisté jako celek odvedli výbornou práci. A nejen o ni, ale i všichni okolo nich. Je pro mě trošku „šílené“, že poslední titul byl starý už 14 let. Neskutečně ten čas letí. A to si ještě živě pamatuji zlatý hattrick a před ním Nagano. V tomto směru doufám, že na další zlato nebudeme čekat dalších 14 let, protože v takovém případě už bych měl téměř dospělého syna a já bych s ním rád zažil zlatou radost o pár let dříve. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že zlatá medaile je výjimečná a získání mistrů světa se neděje každý rok. Také díky větší vyrovnanosti národních mužstev. Vzpomene si někdo, kolik států bylo v roce 2010 zaregistrováno v IIHF? Kde v tomto roce bylo Dánsko, Británie, ale i Švýcarsko či Německo a jaká byla průměrná umístění těchto mužstev např. za posledních 10 let (tedy od roku 2000)? Nebo kolik výsledků na MS 2010 bylo rozdílem třídy (min. o 5 branek) a kolik letos? Buďme rádi, že příští ročník extraligy bude v zemi úřadujících mistrů světa. Je to krásné…