České tenistky na žebříčku WTA

Ženský tenis v ČR nabízí v posledních cca 15 letech více šancí na pěkný sportovní zážitek než mužský. Jak to vypadá aktuálně, komu se předpovídá zářná budoucnost, kdo může být černým koněm let příštích a komu to prostě „nejde“?

Momentálně najdeme na žebříčku WTA 42 českých tenistek. Většina jistě zná, případně tuší, která je ta naše „nej“ či která se delší dobu pohybuje v širší světové špičce. Někteří budou znát jména i budoucích nadějí. Ovšem jsou i tenistky, které se např. do první stovky žebříčku ani nepodívaly, ať už z výkonnostních, soukromých nebo jiných důvodů. Já se na žebříček českých hráček podíval očima několika čísel. Možná v nich najdete i překvapivou informaci.

Tenisový povrch hraje poměrně důležitou roli. Někomu se hraje nejlépe na tvrdém povrch (tzv. hard), někdo preferuje antuku a někomu vyhovuje hrát v hale. Podíval jsem se na úspěšnost (chcete-li na procento vítězných utkání) na tom kterém povrchu. Asi nepřekvapí, že z oněch 42 tenistek má hned 20 (čili téměř polovina) svou nejvyšší úspěšnost na tvrdém povrchu. Na antuce má nejvyšší úspěšnost 12 tenistek, v hale 10 tenistek a 1 „řádí“ nejlépe na trávě. No, asi nemusíme chodit kolem horké kaše. Je jasné, že tou jedinou, která je na travnatém povrchu těžko k zastavení, je Petra Kvitová.

ANTUKA

Na antuce se nejvyšší úspěšností může chlubit jeden z největších českých talentů současnosti – Brenda Fruhvirtová. Je jí teprve 17 let, přesto už je v první stovce nejlepších tenistek světa (konkrétně ji patří 90. místo). Kdo se aspoň trochu o sport všeobecně zajímá, jistě o této slečně již slyšel. Na okruhu má již odehráno 175 utkání, přičemž jich 135 vyhrála (úspěšnost je tedy 77,14 %!). A její doménou je, prozatím, antuka. Úspěšnost výher na tomto povrchu dostala na vynikajících 81,34 %! Z celkových 134 utkání odešla pouze 25x poražena. Není proto divu, že poměrně daleko před svou plnoletostí má z antuky již 14 titulů mezi dospělými. Ten nejcennější dobyla loni v srpnu v německém Hechingenu, kde byla dotace 60K USD. Na pouti za úspěšným tažením neztratila jediný set, pouze jednou (v semifinále proti nasazené trojce) musela přes tie-break a celkově ztratila jen 27 gamů v 10 setech. Poslední titul získala loni v Mexiku (dotace 40K USD). Tam to byla spanilá jízda, když v 10 setech ztratila pouze 12 gamů! Věřím, že pokud vydrží zdraví a „hlava“, je jen a pouze otázkou času, kdy pronikne do TOP10. Budu odvážný, když si tipnu přelom sezóny 25/26? Necháme se překvapit…

Druhou ženou (v tomto případě opět spíše slečnou) v pořadí je druhý ze tří největších současných talentů – Tereza Valentová. I jí je teprve 17 let. A přesto, že v žebříčku figuruje „až“ na 272. pozici, měli by se mít všichni na pozoru. Mezi dospělými toho zatím neodehrála tolik, co právě Brenda a její „vzorek“ tak není velký, přesto z něj lze vyčíst ohromný talent. Celkem odehraných 60 utkání, z toho 49 vítězství (úspěšnost tedy 81,67 %!), na antuce pak z 30 utkání vyšla vítězně 24x, což je úspěšnost rovných 80,00 %. Letos, tedy v roce 2024, napříč povrchy odehrála již 33 utkání a pouze ve dvou z nich se neradovala z vítězství. Za cca prvního půl roku nasbírala 5 titulů (3x uspěla na tvrdém povrchu, 1x v hale a 1x na antuce). Ten antukový získala před měsícem ve Starých Splavech (dotace 60K USD), kde z pozice tzv. divoké karty na cestě za titulem ztratila jediný set (v semifinále).

Třetí v pořadí úspěšnosti na antuce není nikdo jiný než Barbora Krejčíková, 10. žena světového žebříčku. Na tomto povrchu za 14 let své již bohaté kariéry odehrála 365 utkání, z vítězství se radovala ve 261 případech. Úspěšnost tak činí 71,51 %. O tom, že je to její nejoblíbenější povrch, svědčí také tituly, kterých nasbírala již 17 z celkových 24, které má ve své sbírce. Ten nejcennější z antuky je samozřejmě z French Open 2021. Celkem odehrála více jak 54 % zápasů právě na antuce a celková úspěšnost na všech povrzích je prozatím na hodnotě 65,42 %.

Další pořadí, co se týká úspěšnosti na antuce:

4. Markéta Vondroušová 71,43 %

5. Laura Samson 71,43 %

6. Sára Bejlek 68,89 %

7. Petra Kvitová 68,88 %

8. Karolína Muchová 67,54 %

9. Julie Štruplová 65,97 %

10. Kateřina Siniaková 63,06 %

TVRDÝ POVRCH

Na tomto povrchu se může zatím nejvyšší úspěšností z českých hráček pochlubit třetí velká naděje – Laura Samson. Stále teprve šestnáctiletá hráčka stoupá žebříčkem neustále vzhůru. Momentálně jí patří pozice s číslem 634. K onomu neustávajícímu posunu přispívá právě svou fantastickou úspěšností na „hardu“. Ta činí úctyhodných 85,71 %! Ze 14 soubojů zvítězila ve 12. Letos, kdy naplno přechází mezi dospělé, za první půlrok zapsala již 3 tituly (2 na antuce, 1 na tvrdém povrchu), byť na nejslabších turnajích s dotací 15K USD. A to v Tunisku, ve Slovinsku a v Chorvatsku. Skrz povrchy zatím odehrála 39 utkání, vyhrála 29, čili 74,36 %. Shodou okolností dnes byla v semifinále pražského turnaje, ale ve třetím setu musela ze zdravotních důvodů soupeřce zápas vzdát. Věřím, že do roku 2028 se napevno usadí v TOP10 světového žebříčku.

Druhou nejvyšší úspěšností výher se na tomto povrchu může chlubit opět Tereza Valentová. Ta na tvrdém povrchu řádí ještě o něco lépe než na antuce. Zatím zvítězila v 85,00 % utkání, když z 20 zápasů zvítězila 17x. U ní si taky tipnu progres. Při optimálním průběhu jsem přesvědčen, že do konce roku 2025 minimálně nakoukne do TOP50 na světě.

Třetí ženou v pořadí úspěšnosti vyhraných utkání je Linda Klimovičová. Pro někoho stále neznámá hráčka, které je 20 let, se pyšní úspěšností na tvrdém povrchu 77,66 %. Není proto divu, že na tomto povrchu za svou krátkou kariéru získala již 5 titulů a všechny na tomto povrchu. Ten poslední je jejím zatím největším úspěchem, když před měsícem ve španělském Palma del Rio, což byl turnaj s dotací 40K USD, dokráčela k titulu jako nasazená dvojka se ztrátou jediného setu.

Další pořadí, co se týká úspěšnosti na tvrdém povrchu:

4. Aneta Kučmová 75,00 %

5. Nikola Bartůňková 73,68 %

6. Dominika Šalková 72,41 %

7. Alena Kovačková 71,43 %

8. Gabriela Knutson 70,30 %

9. Karolína Muchová 69,28 %

10. Linda Nosková 67,82 %

TRÁVA

Na trávě je stále jen jedna, která válcuje konkurenci – Petra Kvitová. Čerstvá maminka odehrála za svou kariéru mezi dospělými rovnou 100 utkání na travnatém povrchu a hned v 76 případech zvítězila. Stejná úspěšnost (tedy 76,00 %) ji mezi českými hráčkami drží bezpečně na prvním příčce. Zatím se žádná žena v kariéře nedostala přes 70 %. Netřeba asi připomínat, že nejcennějšími úspěchy jsou tituly z Wimbledonu (2011 a 2014). Ovšem na trávě získala trofej i např. v roce 2017 a 2018 v Birminghamu (dotace 885K USD, resp. 871K USD) nebo v roce 2023 v Berlíně (dotace 781K USD). Česká lvice má i nejvíce titulů celkově z českých hráček, které aktuálně figurují na žebříčku WTA. O tom ale o pár řádků níže…

Na pomyslnou druhou příčku se na travnatém povrchu s úspěšností 65,09 % řadí Karolína Plíšková. Přesto, že její dominantnějšími povrchy jsou spíše ty v hale nebo klasický „hard“, na trávě se rozhodně nemá za co stydět. V roce 2017 zůstala neporažena na turnaji v Eastbourne (dotace 819K USD), aby totéž o dva roky později zopakovala (tentokrát byla dotace 999K USD).

Třetí do party s úspěšností 64,52 % je letošní šampionka Barbora Krejčíková. Byť je jejím oblíbenějším povrchem antuka, na trávě se neztratí ani náhodou. Věřím, že letošní triumf není jediným na tomto specifickém povrchu. A to i přesto, že travnatá část sezony je dosti krátká, takže šancí na zisk titulu z některého „zeleného“ podniku není mnoho.

HALA

V hale jsou úspěšnosti našich tenistek poměrně významné. Pominu-li mladičkou Julii Paštikovou, která díky dvěma úspěšným zápasům v hale zatím drží úspěšnost na 100 %, pak tou, která nejvíce drtí soupeřky, je Markéta Vondroušová. Zvítězila v 59 ze 72 duelů, takže uspěla v 81,94 % případů! Díky tomu má z haly už 4 triumfy, ten největší se váže na rok 2017, kdy opanovala turnaj ve švýcarském Bielu s dotací 250K USD.

Druhým místem se může pyšnit opět Tereza Valentová. Ta zvítězila v 80,00 % případů, když z 10 duelů dotáhla do úspěšného konce 8 z nich. Jednoznačně za tento posun „může“ letošní turnaj v Říčanech, kdy z pozice divoké karty a se ztrátou jediného setu dokráčela k zisku titulu.

Třetí příčku si uzmula Linda Nosková, a to s úspěšností 75,71 %. Linda prozatím získala 6 titulů a 4 z nich právě v hale. Nejcennějším byl z francouzského Croissy-Beaubourgu (dotace 60K USD), kdy dokázala na cestě za triumfem v turnaji z pozice nenasazené hráčky vyřadit jak nasazenou trojku, tak v semifinále i nasazenou jedničku.

CELKOVÁ ÚSPĚŠNOST

Celková kariérní úspěšnost napříč všemi povrchy prvních deseti českých tenistek (tentokrát uvádím i celkový počet zápasů na okruhu):

1. Tereza Valentová 81,67 % 60

2. Brenda Fruhvirtová 77,14 % 175

3. Laura Samson 74,36 % 39

4. Markéta Vondroušová 69,73 % 413

5. Petra Kvitová 69,30 % 961

6. Linda Nosková 67,47 % 251

7. Karolína Muchová 66,96 % 457

8. Gabriela Knutson 66,01 % 204

9. Barbora Krejčíková 65,42 % 671

10. Julie Paštiková 65,00 % 20

TITULY

A kdo má zatím nejvíce titulů z hlavních turnajů? Za hlavní turnaje se považují všechny od WTA250. Zde je suverénně včele Petra Kvitová, která triumfovala 31x. Na druhém místě figuruje Karolína Plíšková se 17 tituly. Na třetí příčce najdeme Barboru Krejčíkovou s 8 tituly. V titulech z nižších turnajů je zatím na první příčce Barbora Krejčíková, která jich nasbírala již 16. Na druhém místě již najdeme stoupající hvězdu Brendu Fruhvirtovou, která má už nyní 15 triumfů a na třetí příčce je s 12 tituly Marie Bouzková. Když sečteme tituly z obou kategorií, což už berme spíše jako zajímavost, pak je pořadí následující:

1. Petra Kvitová 40

2. Karolína Plíšková 28

3. Barbora Krejčíková 24

4. Brenda Fruhvirtová 15

5. Kateřina Siniaková 14

6. Marie Bouzková 13

7. Jesika Malečková 11

8. Markéta Vondroušová 10

9. Sára Bejlek 7

10. Linda Nosková 6

Dominika Šalková 6

HRÁČKY DO 20 LET

Momentálně máme v žebříčku WTA 15 českých tenistek, kterým ještě nebylo ani 20 let. Z toho 7 jich je v první třístovce pořadí. Dovolím si 5 z mého pohledu nejzajímavějších jmen vypíchnout. Tou první je Tereza Valentová. 17 let, pozice 272, 5 titulů, winrate 81,67 %. Všechny tituly získala letos, kdy přešla mezi dospělé. Momentálně to vypadá, že dokáže solidně zahrát na kterémkoli povrchu. Druhou je Laura Samson. 16 let, pozice 634, 3 tituly, winrate 74,36 %. Zatím se mezi dospělými rozkoukává a objíždí (logicky) turnaje z nejnižších kategorií. Přesto letos už sebrala 3 triumfy. Jako třetí zmíním Brendu Fruhvirtovou. 17 let, pozice 90, 15 titulů, winrate 77,14 %. Tady v podstatě není o čem diskutovat či pochybovat, když ve 14 letech mezi dospělými profíky získala první titul a o týden později na stejném místě hned druhý. Prostě u ní se talent nezapře. Čtvrtou je Linda Nosková. 19 let, pozice 27, 6 titulů, winrate 67,47 %. Před cca 2 lety stoupala žebříčkem strmě vzhůru, letos vystoupala už do první třicítky. Je pouze otázkou času, kdy urve titul na některém z hlavních turnajů. A kdo ví, jak na tom bude za 3 roky. Jako poslední zmíním Nikolu Bartůňkovou. 18 let, pozice 269, 3 tituly, winrate 62,50 %. Letos se lehce zadrhla a od půlky dubna je v suspendaci kvůli pozitivnímu dopingovému testu. Na tohle „minové pole“ se nebudu vydávat, vůbec mi to nepřísluší. Věřím, že to nebyl ze strany Nikoly úmysl, toť vše. Vystoupat a žádat si pozornost tenisového světa ale můžou i další slečny. Namátkou Julie Paštiková, Alena Kovačková či Lucie Havlíčková. Je paráda, že máme tolik šikovných děvčat.

NEPOVEDLO SE

Jesika Malečková figuruje na 479. příčce a předpoklad, že se někdy podívá do první stovky se takřka rovná nule, protože ve 29 letech se už zlepšovat nebude. Nejvýše byla na 191. pozici a získala celkem 11 titulů. Michaela Bayerlová se v 25 letech pohybuje na místě 501. Nejvýše byla na 317. pozici a může ji těšit 5 triumfů z turnajů. Ani v jejím případě to nevypadá na velký skok byť „jen“ např. do první dvoustovky. A stejně tomu tak je i u poslední zmíněné, kterou je 29-letá Tereza Smitková. Aktuálně jí patří 936. pozice, ale oproti dvěma výše zmíněným dámám ví, jaké to je, býti v první stovce žebříčku, nejvýše byl na pozici 57. Letos neodehrála ani zápas a vůbec bych se nedivil, kdyby kariéru ukončila, i s 9 tituly, které doposud získala.

Ne každý může v tenise prorazit tak, jak by si přál. Já osobně bych se nedostal ani do první tisícovky. A přesto všem zůstává jedna věc, proč sportují či v tomto případě hrají tenis – radost ze hry a soutěžní duch.

P.S.: všechny údaje jsou k datu 25.7.2024