MS v ledním hokeji – divize IA

„2. liga“ MS se odehrála v italském Bolzanu a byla nejen vyrovnaná, ale do posledních minut i dramatická.

Bolzano je v Itálii jedno z nejhokejovějších měst, takže pořádání divize IA bylo na správném místě. Setkalo se tam pár národních týmů, které jsou na hraně MS „A“ a této první divize, a pak také pár „slabších“ celků. Konkrétně Itálie, Japonsko, Jižní Korea, Maďarsko, Rumunsko a Slovinsko.

Celý turnaj odstartoval zápas Jižní Korea vs. Slovinsko. Papírový favorit v podobě Slovinska si měl připsat 3 body a začal dobře, když v čase 3:34 otevřel skóre nám dobře známý Sabolič. Ke konci úvodní části ale přišla studená sprcha. V čase 15:43 Korejci vyrovnali, aby o minutu a pět sekund později otočili skóre na svou stranu. Ve druhé třetině Slovinci rychle vyrovnali a do třetí části se šlo za stavu 2:2. Čas 48:17, Korejci se trefují v přesilovce a dostávají soupeře pod psychický tlak. Ten zesílí necelých 5 minut před koncem, kdy Jižní Korea přidá čtvrtou branku. Ne, Slovinci se nezmohli na žádnou odpověď. Výsledek 4:2 byl pro všechny tak trochu šokující. Nikdo ovšem nemohl tušit, že to není jediné překvapení turnaje. Druhý zápas Japonsko vs. Maďarsko byl po dvou třetinách 0:1, pořád otevřený. Na začátku třetí části Maďaři přidali druhý gól, ale v čase 46:52 Japonci snížili opět na rozdíl jediné branky. 48 sekund před koncem třetí části Maďaři potvrdili střelou do prázdné brány vítězství, takže konečný výsledek 1:3. Poslední zápas obstaralo Rumunsko proti domácí Itálii. Ta potvrdila roli naprostého favorita v tomto utkání a zvítězila 6:1. V každé třetině dala 2 branky a pohodlně si došla pro povinné 3 body.

Druhý hrací den odstartoval zápasem Slovinsko vs. Rumunsko. Zde to bylo téměř shodné jako první zápas Rumunů proti Italům. Výsledek byl také 6:1, jen průběh byl trochu jiný, protože Rumuni v čase 3:40 dali první gól utkání a dostali se do vedení. V čase 15:43 Slovinci vyrovnali. Ve druhé třetině přidali další 3 branky a rázně tak nakročili ke svému prvnímu vítězství na turnaji. Sabolič si připsal tři asistence. Druhý zápas byl Maďarsko vs. Jižní Korea. Skončil 6:2 a Maďaři připsali další 3 body. 2 góly dal Erdely, kterému chtěli trenéři dopřát hattrick, proto jej poslali na konci druhé třetiny na led při trestném střílení. Jenže Erdely neproměnil. Stejná situace se opakovala na konci 46. minuty. Ale ani druhý pokus v trestném střílení Erdely neproměnil, takže hattrick se nakonec nekonal. Závěrečný zápas obstarala Itálie proti Japonsku. V první třetině branka nepadla, v půlce zápasu Italové vedli 2:0, ale do druhé přestávky Japonci stihli srovnat. V čase 52:55 se dokonce dostali do vedení a Italové začali myslet na záchranu aspoň jednoho bodu. To se podařilo, když v čase 56:19 vyrovnali a v prodloužení po 5 sekundách rozhodli. Výsledek tedy 4:3p.

Třetí kolo začalo utkání Maďarsko vs. Rumunsko. Maďaři byli proti Rumunům ve stejném postavení jako Italové a po nich Slovinci. Ovšem stejně (čili 6:1) to rozhodně neskončilo. V prvních dvou třetinách branka nepadla. V čase 49:29 prolomili střeleckou nemohoucnost Rumuni a dostali se do vedení. Maďaři měli cca 10 minut aspoň na vyrovnání, to se jim také podařilo v čase 55:40. Když už vše směřovalo k prodloužení, tak se 51 sekund před koncem základní části při průniku kolem mantinelu natlačil před bránu Sandor-Szekely, překonal maďarského brankáře a rozhodl tak o naprosto nečekaném vítězství Rumunů 2:1! Druhý zápas Japonsko vs. Jižní Korea se nesl v duchu bitvy outsiderů. Korejci 3x vedli (1:0, 2:1 a 3:2), přesto prohráli 3:4, když rozhodující branka padla v čase 53:03. Poslední zápas sliboval pěkný hokej. Slovinsko vs. Itálie a souboj dvou celků aspirujících na postup. Vyrovnaný duel cca 4 minuty před koncem otevřelo Slovinsko. Také ve třetí třetině se trefili a zvítězili nad Itálií 2:0.

Čtvrtý hrací den začal zápasem Jižní Korea vs. Rumunsko. Rumuni posíleni předchozím výsledkem rozjeli utkání skvěle a po první třetině vedli 1:0. V té druhé přidali druhou branku. Ve třetí části však Korejci zabrali a 6 minut před koncem dokázali srovnat. Nicméně v další přesilovce ztratili puk, Rumuni se ve vlastním oslabení dostali do přečíslení 3 na 2 a přesnou střelou nad beton zakončil akci Peter, který tak vstřelil rozhodující gól a zajistil Rumunsku další 3 body do tabulky. Ve druhém utkání Slovinsko vs. Japonsko se čekalo vítězství i dominance Slovinců, což se do jisté míry potvrdilo. Po dvou třetinách bylo skóre 2:1, 28 sekund před koncem pak Slovinci v přesilovce pojistili svou výhru a 3 body. Večerní duel Itálie vs. Maďarsko byl velmi důležitý pro oba. První třetina zůstala bez branek. Ve druhé se těsně po půlce utkání jako první trefili Maďaři. Domácí srovnali minutu a 4 sekundy před koncem druhé třetiny. Ve třetí třetině padl na každé straně opět jeden gól a za stavu 2:2 se šlo do prodloužení. V něm v čase 63:54 Maďarsko rozhodlo a zamotalo skupinu. Itálie si tím zároveň zadělala na problém s postupem do elitní skupiny.

Poslední kolo začalo utkáním Rumunsko vs. Japonsko. Rumunsko překvapilo i tentokrát, vyhrálo nad Japonskem 4:2, připsalo si třetí (nečekanou) výhru a dostalo pod tlaku hned několik týmů. Zbývající zápasy tedy měly své kouzlo. V tom odpoledním se střetla Itálie s Jižní Koreou a jestliže chtěla zůstat ve hře o postup, musela zvítězit za 3 body. To se jí také podařilo, smetla Jižní Koreu 8:1 a čekala, co se stane ve večerním utkání Maďarsko vs. Slovinsko. Před tímto duelem totiž bylo pořadí následující:

1. Slovinsko 9 b

2. Itálie 9 b

3. Rumunsko 9 b

4. Maďarsko 8 b

5. Japonsko 4 b

6. Jižní Korea 3 b

Aby Maďaři postoupili, museli vyhrát. Vzhledem k tomu, že na postup se před turnajem tipovala především Itálie, mohlo v případě výhry Maďarska dojít k malému překvapení. Zápas odpovídal vyšší úrovni, byť šancí hlavně zpočátku nebylo tolik, tak tempo bylo velmi slušné. Jako první se trefili Maďaři a po první třetině vedli 1:0. Ve druhé části Slovinci srovnali i díky nepozornosti brankáře. Ve třetí třetině i přes pár šancí branka ne a ne padnout. Cca 4 minuty před koncem dostali Maďaři velkou šanci zápas rozhodnout, protože hráli přesilovku. Ta se jim skutečně podařila a v čase 57:09 rozhodli druhou trefou o svém vítězství, postupu do elitní divize a odsunu domácích Italů na třetí místo.

Postup si tedy vybojovalo Maďarsko a Slovinsko. Těsně „pod čarou“ zůstala Itálie a Rumunsko. Japonsko se zachránilo a poslalo Jižní Koreu do divize IB. Nejen mě překvapil výkon Rumunska. Dokázali, že týmovost a sebedůvěra jsou podstatnou složkou výkonu. Před turnajem jsem jim předpovídal maximálně 5 bodů. Jsem zvědavý, jestli tyhle zkušenosti zúročí na příštím turnaji a vůbec v příští sezóně a zda tento úspěch, byť nezavršený postupem, přetaví v „lepší zítřky“. Pomineme-li oba asijské zástupce, tak konečná vyrovnanost je, troufnu si říct, nevídaná.

Nejproduktivnějším hráčem turnaje se stal Maďar János Hári, který nasbíral 6 bodů (3+3). Rozhodně se nejedná o hráče, který by „vystřelil“ na jednom turnaji. Už v 16 letech odešel do Švédska, kde hrál za Färjestad a později MODO dorosteneckou a juniorskou nejvyšší soutěž. Například v sezóně 2009/2010 v elitní švédské lize U18 dokázal v 21 utkáních nasbírat 64 bodů (35+29)! Na severu Evropy (Švédsko a Finsko) působil až do sezóny 2016/2017. Od té následující přešel do mezinárodní EBEL (nyní Win2day ICE Hockey League), konkrétně do Fehérváru, kde s roční výjimkou (odskočení do Pelicans Lahti) působí doposud a kde letos dělal kapitána. A vedlo se mu náramně – 47 zápasů a v nich 57 bodů (19+38), což v lize stačilo na celkové 6. místo v produktivitě s pouhou ztrátou 3 bodů na vítěze! Pro zajímavost ještě připojím jeho individuální a týmové úspěchy.

OSOBNÍ ÚSPĚCHY

2007/2008 nejlepší střelec (švédská nejvyšší soutěž U16)

nejproduktivnější hráč (švédská nejvyšší soutěž U16)

2008/2009 nejlepší v hodnocení +/- (švédská nejvyšší soutěž U18), +33

nejlepší nahrávač (švédská nejvyšší soutěž U18), 26

nejproduktivnější hráč (švédská nejvyšší soutěž U18), 38

nejlepší útočník (MS U18 dIA)

nejlepší hráč týmu (MS U18 dIA)

2009/2010 nejlepší střelec (švédská druhá liga U18), 21

nejproduktivnější hráč (švédská druhá liga U18), 39

nejlepší nahrávač (švédská nejvyšší soutěž U18), 29

nejlepší střelec (švédská nejvyšší soutěž U18), 35

nejproduktivnější hráč (švédská nejvyšší soutěž U18), 64

2012/2013 nejlepší hráč týmu (MS dIA)

2019/2020 hokejista roku v Maďarsku

2020/2021 hokejista roku v Maďarsku

2021/2022 hokejista roku v Maďarsku

nejlepší v hodnocení +/- (rakouská ICE HL), +15

nejlepší střelec v play-off (rakouská ICE HL), 8

nejproduktivnější hráč v play-off (rakouská ICE HL), 20

2022/2023 hokejista roku v Maďarsku

2023/204 nejproduktivnější hráč (MS dIA), 6

TÝMOVÉ ÚSPĚCHY

2008/2009 bronzová medaile (MS U18 dIA)

2009/2010 stříbrná medaile (MS U18 dIB)

2011/2012 bronzová medaile (MS dIA)

2012/2013 bronzová medaile (MS dIA)

2014/2015 stříbrná medaile (MS dIA)

2021/2022 stříbrná medaile (MS dIA)

2023/2024 zlatá medaile (MS dIA)

Myslím, že docela působivé. Nyní se budu v rámci časových možností dívat na MS a příště trošku rozeberu, jak se povedly predikce umístění týmů a bodů v uplynulém ročníku ELH.