ELH 2023/2024 – predikce a skutečnost v umístění a bodech

Server hokej.cz na začátku nedávno skončené sezóny ELH vydalo „prognózu“, kolik by jednotlivé týmy mohly v průměru získat bodů a jaké se očekává umístění v tabulce. Jaká byla skutečnost a jak moc se lišila od predikcí?

Nejdříve to vezmu stroze. Více bodů, než bylo predikováno, nasbíralo 8 týmů, méně pak 6. Nejsem ani studovaný analytik ani matematik, takže vše zde psané jsou jen moje pohledy na věc. A důležitá poznámka – predikce vznikly na základě desítek tisíc simulací.

Myslím si, že rozdíl a řekněme tolerance do +- 10 %, můžu považovat za dobrou predikci a rozdíl do +- 5 % pak jako trefu. Začnu odspodu, takže od těch, kteří získali bodů méně, než jim bylo před sezónou přisuzováno.

Většina nejen odborné veřejnosti se na největším zklamání sezóny shodne – Vítkovice. Ano, na ty se dostane vzápětí. Ovšem co se týče počtu bodů (nikoli umístěním), nejvyšší záporný rozdíl byl u Kladna. Kladno mělo dle predikce získat v průměru 61 bodů. Řekněme tedy, že by se mělo pohybovat v rozmezí 55 – 66 bodů. Rekordní šňůra proher v řadě byla „jasným signálem“, že dosáhnout alespoň 55 bodů bude utopie. Nakonec z toho bylo pouze 39 bodů, čili o 36,07 % méně, než jim v průměru bylo přisouzeno. Umístěním se predikce i realita shodli – 14. místo. Nejproduktivnějším hráčem se stal mladý obránce (!) Jiří Ticháček se 43 body. Přímo se tak podílel na 35,83 % vstřelených brankách. Jednoznačně nejpozitivnější věc v jednoznačně nejhorším týmu skončené sezóny.

Jak už jsem naznačil, Vítkovice byly vnímány jako mužstvo, které téměř s jistotou postoupí přímo do ČF. Výsledek byl ale naprosto odlišný a netušený. Predikce hovořila o 3. místě po základní části. Ve skutečnosti z toho byla až 9. pozice. Je to největší rozdíl v umístění ze všech týmů. Co se týče bodového zisku, predikce se zastavila na hodnotě 90 bodů. Tolerantní rozmezí tedy dáme na 81 – 99 bodů. Skutečnost byla zcela odlišná, a to 72 bodů. Rozdíl tedy činil -20,00 %. Nejproduktivnějším hráčem týmu byl Dominik Lakatoš s 29 body, takže jeho přímý podíl na vstřelených brankách byl 21,97 %.

U Mladé Boleslavi se očekával bodový zisk v počtu 66. Rozmezí máme tedy 59 – 73 body. Ani zde bodová predikce nebyla úspěšná, protože Mladá Boleslav získala za celou sezónu pouze 54 body, čili o 18,18 % méně oproti očekávání. Pozicí v tabulce se skutečnost od očekávaného umístění téměř nelišila. Mladá Boleslav „měla“ skončit na 12. příčce, ve skutečnosti skončila o příčku hůře. Nejproduktivnějším hráčem se stal Róbert Lantoši, který v nejméně produktivním týmu ligy nastřádal parádních 47 bodů (celkově 8. místo v bodování celé ELH) a přímo se tak podílel na 44,34 % vstřelených brankách!

Karlovy Vary jsem já osobně tipoval na černého koně soutěže, který by při troše štěstí mohl projít do semifinále. Nejen já jsem se tedy zmýlil. Predikce jim přisuzovala 10. příčku s 74 body. Reality byla 11. příčka a pouze 61 bodů. Rozdíl byl tedy -17,57 %. Nejproduktivnějším hráčem byl Dávid Gríger, který nasbíral 33 bodů a přímo se tak podílel na 25,78 % vstřelených brankách.

Plzeň letos příliš vysoko nemířila a očekáváný výsledek v podobě 11. místa tomu odpovídal. Ve skutečnosti z toho hlavně díky mizerné formě v závěru základní části bylo místo 12. Bodů měla Plzeň nasbírat v průměru 68 (rozmezí dejme tedy 61 – 75 bodů). Ve skutečnosti se zastavila už na čísle 58. Rozdíl tak činil -14,71 %. Nejproduktivnějším hráčem se stal obránce Petr Zámorský, který se se 40 body přímo podílel na 30,77 % vstřelených brankách.

Posledním týmem, který byl horší, než modely předpokládaly, je Hradec Králové. U něj bylo v průměru uvedeno 83 bodů, ve skutečnosti jich Hradec Králové získal 75. Tady rozdíl činil -9,64 %, vešel se tak těsně do rozmezí (75 – 91 bodů). V tabulce měl skončit na 5. místě, ve skutečnosti, i díky vyrovnanosti středu tabulky, z toho bylo místo 8. Nejproduktivnějším hráčem byl Oliver Okuliar se 45 body, kterými se přímo podílel přesně na třetině vstřelených brankách (33,33 %).

Nejpřesnější shodu s realitou ukázal model u Liberce. Ten měl skončit na 7. místě s 80 body a skončil skutečně na 7. místě, s 82 body. Rozdíl 2 body je skutečně minimální (+2,50 %). Nejproduktivnějším hráčem se stal Tomáš Fillipi, jenž byl i nejproduktivnějším hráčem celé extraligy. Nasbíral 62 bodů a přímo se tak podílel na 35,63 % vstřelených brankách.

Model se velmi dobře trefil i v případě Brna. To mělo skončit čtvrté a skončilo šesté. Především ale model předpovídal 83 bodů, přičemž jich brněnská Kometa nastřádala o 3 více (teoreticky měla o vítězství v základní hrací době více), to znamená +3,61 %. Nejproduktivnějším hráčem byl Jakub Flek, který se s 45 body přímo podílel na 28,13 % vstřelených brankách.

Dobrý odhad měl model i u Českých Budějovic. Těm bylo přisouzeno 8. místo, nakonec skončily na 6. příčce. Bodů měly získat 78, ale Motor se pochlubil a nasbíral jich celkem 83, tedy o 6,41 % více. I tak to lze počítat do určité tolerance. Nejproduktivnějším hráčem byl nestárnoucí Milan Gulaš. Už to nebylo více jak bod na zápas, přesto krásných 40 bodů stačilo na přímý podíl na 27,21 % vstřelených brankách.

Do tolerance, a tedy jako dobrý odhad bodového zisku, lze ještě zahrnout Olomouc. Ta měla dle predikce dosáhnout na 62 bodů. Realita se zastavila na 68 bodech, což je +9,68 %. V tabulce jí mělo patřit 13. místo, Kohouti se ovšem protlačili na místo 10. a opět potvrdili, že není radno je podceňovat. Nejproduktivnějším hráčem se stal Jakub Navrátil, jenž nasbíral 37 bodů a přímo se tak podílel na 30,08 % vstřelených branách.

Litvínovu model přiřkl až 9. příčku s 74 body. Ve skutečnosti to, i díky skvělému úvodu sezóny, Litvínov vytáhl na 5. místo a nasbíral 83 body, tedy o 12,16 % více. Nejproduktivnějším hráčem byl Ondřej Kaše. Nastřádal celkem 54 bodů, kterými se přímo podílel na téměř třetině vstřelených brankách svého týmu, přesně na 33,13 %.

O Třinci se vedly debaty, jestli bude schopen konkurovat Pardubicím či Spartě, a to zejména v případné sérii play-off. Netřeba připomínat, jak to dopadlo. Faktem pro mě zůstává, že čas, za který zde nenapíšu ani jedno slovo, jej dělil od vyřazení, že musel jako první vytvořit historický zápis do tabulek při otočce z 0:3 na zápasy a také to, že na hráčích byly pěkně vidět zkušenosti z play-off, které často dokázali prodat. V základní části Třinci model přisoudil 3. místo a příliš se nespletl, skončil na 4. místě. Počtem bodů ovšem docela překvapil. V predikci jich bylo 85, ve skutečnosti o 16,47 % více, tedy 99. Nejproduktivnějším hráčem týmu se stal Martin Růžička, jenž nasbíral 62 bodů a měl tak přímo podíl na 36,05 % vstřelených brankách.

První i druhé místo v modelu se tak nějak očekávalo. Na druhém místě se umístila Sparta, a to nejen v modelu, ale i ve skutečnosti. Očekával se zisk 93 bodů (tedy rozmezí 84 – 102 body), který byl ovšem vyšší o 19,35 % a činil 111 bodů. Nejproduktivnějším hráčem byl Filip Chlapík, který nasbíral 48 bodů. Jeho přímý podíl na vstřelených brankách byl 27,91 %.

Pardubice vyhrály základní část nejen v predikci, ale i ve skutečnosti. Co víc, překonaly předpokládaný bodový zisk (96 bodů) o 26,04 %, tedy o více jak čtvrtinu! Získaly tak celkem 121 bodů. Nejproduktivnějším hráčem týmu se stal Lukáš Sedlák se 47 body. Podílel se přímo na 23,15 % vstřelených brankách. Což není vysoké číslo, ale příčina je v tom, že Pardubice měly v týmu celkem 4 hráče, kteří se dostali v sezóně přes 40 bodů. Takže vyrovnané mužstvo.

Co si z tohoto článku vzít? Nic extra, čísla jsou pro mě zábava. A přece jen v tomto případě potvrzují základní poučku – jména na papíře jsou jedna věc, ale týmovost, soudržnost, motivace a dalších X faktorů věc druhá. Ano, Pardubice potvrdily roli favorita, ale jen v základní části. Ano, Kladno hrálo opět baráž, ale kdo čekal takovou bídu…?? A ano, Litvínov před sezónou i přes pár odchodů spíše posílil, ale předpokládal někdo, že po první čtvrtině soutěže budou suverénní, nebo že skončí po základní části na pátém místě? Sport (nejen hokej) je v tomto prostě krásný.