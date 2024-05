MS v ledním hokeji – divize IB

Většina hokejových fanoušků (vč. mě) teď sleduje MS v Praze a Ostravě. Já bych ale rád „dokončil“ svůj záměr informovat o všech nižších divizích MS, které se odehrály před „áčkovým“ MS. Jako vždy budou další řádky pro fajnšmekry.

Divize IB se odehrála v hlavním městě Litvy a kromě domácího výběru se představili reprezentace Číny, Estonska, Nizozemí, Španělska a Ukrajiny. Favoritem byla Ukrajina, kterou si někteří určitě vybaví i z nejvyššího MS. Adeptem na sestup pak bylo Španělsko, nováček a vítěz loňské divize IIA.

Celé to začalo zápasem Nizozemsko vs. Čína a zrodilo se hned první překvapení turnaje, když Čína svému soupeři nepovolila jediný gól a zvítězila 3:0. Druhý zápas Španělsko vs. Litva skončilo 0:3 a domácí si tak připsali „povinné“ 3 body do tabulky. Posledním zápasem prvního hracího dne bylo klání mezi Estonskem a Ukrajinou. Estonsko se snažilo, ale proti silnějšímu soupeři si mnoho šancí nevytvořilo, ani jednou nerozvlnilo síť ukrajinské branky a dá se říci, že zaslouženě prohrálo 0:8.

Druhý hrací den začal utkáním Čína vs. Španělsko. Očekával se vyrovnaný zápas, což se nepotvrdilo. Čína po druhé třetině vedla 3:1, to bylo pořád hratelné, ovšem hned po zahájení třetí části přidala čtvrtou branku a sebrala tak Španělům vítr z plachet. Nakonec zvítězila 7:1. Následující utkání obstarali domácí proti Estonsku a zápas zvládli skvěle, vyhráli 6:1. Ve večerním zápase Ukrajina proti Nizozemsku nezaváhala a vyhrála bez problémů 4:0.

Třetí kolo započalo zápasem Ukrajina vs. Čína. Tentokrát už Čína na soupeře nevyzrála, spíše naopak. Ukrajina ji rozstřílela 9:0! Druhé utkání Španělsko vs. Estonsko měli Estonci zvládnout jakýmkoli způsobem za 3 body. Po cca 3 minutách se dostali do vedení, o které o 5 min později přišli. 18 sekund po začátku druhé části se dostali do vedení Španělé a bylo na Estoncích, aby přidali a začali plnit roli favorita. Povedlo se, do druhé přestávky stav otočili na 3:2. V čase 41:46 však Španělsko vyrovnalo a stav vydržel do konce základní části. 46 sekund po zahájení prodloužení se prosadil podruhé v zápase Estonec Rooba a přiřkl tak svému týmu druhý bod. Ovšem pro Španělsko byl bod skvělým základem do posledních dvou utkání. Poslední zápas dne Litva vs. Nizozemsko měl favorita v podobě domácího mužstva. V první třetině branka nepadla, 59 sekund po začátku druhé pak skórovalo Nizozemsko. Litva zatlačila, 2 minuty na to vyrovnala a v čase 35:31 se dostala do vedení. Ve 49. minutě vstřelila třetí branku a vypadalo to na bezproblémové dohrání utkání. Více jak 6,5 minuty před koncem ovšem Nizozemsko snížilo nečekanou střelou z rohu kluziště a drama bylo na světě. Ne však na dlouho, protože o cca 4 minuty později šli Nizozemci do oslabení a Litva už si závěr pohlídala. Konečný výsledek 3:2, ale Nizozemci si dokázali, že v posledních dvou zápasech mohou hrát vyrovnaně s papírově slabšími soupeři, než je Litva a získat tak nějaké body.

Předposlední hrací den zahájil zápas Ukrajina vs. Španělsko. Netřeba říkat, kdo byl naprosto jasným favoritem. Jenže 2 třetiny to tak nevypadalo. První část skončila bez branek, ve druhé (díky přesilovce) nejprve úřadovalo Španělsko, když se v čase 23:13 ujalo vedení. Vyrovnání přišlo až v čase 36:13. Na druhou pauzu se tak odcházelo stále za vyrovnaného stavu, tentokrát 1:1. Ve třetí části zahájil gólostroj zlínský útočník Sadovikov, který v přesilovce v čase 43:28 zaznamenal vítěznou branku. Španělé nakonec přece jen padli rozdílem třídy 6:1. Druhým utkáním bylo Estonsko vs. Nizozemsko. Nizozemci, naladěni slušným výkonem proti domácímu mužstvu, bojovali statečně i proti Estoncům. První třetina byla bez branek, druhou začalo lépe Estonsko a také ji lépe dokončilo. Po druhé třetině tedy 2:1. Třetí třetinu pak zahájili lépe Nizozemci, po cca dvou minutách srovnali stav. Estonce těsně před půlkou třetí třetiny dostal do vedení 3:2 opět Rooba. Tento stav už se nezměnil. Nizozemsko tak zůstalo opět bez bodu.

V posledním kole se začalo utkáním o udržení mezi Nizozemskem a Španělskem. Vítěz bral vše = udržení se v divizi IB. Utkání podle toho i vypadalo a dvě třetiny nebyl k vidění gól. Ve třetí třetině se po jejím začátku v přesilovce trefili Španělé a dostali se do vedení 1:0. Jak se později ukázalo, byl to gól vítězný a zároveň jediný, který v zápase padl. Španělé tak jako nováček dokázal udržet divizi IB, naopak Nizozemsko padá do divize IIA. Druhý zápas byl Čína vs. Estonsko. Skončil výsledem 1:3. Čína tak přidala třetí porážku v řadě, Estonsko ji naopak díky třetí výhře přeskočilo v tabulce. Vyvrcholením nejen posledního hracího dne, ale celého turnaje, byl zápas domácí Litvy proti Ukrajině. Domácí se po 4 utkáních chlubili skóre 15:3 a Ukrajina dokonce 27:1. Favorit byl i tady jasný, ale Litva hrála před domácím publikem, které bylo rozhodně slyšet, navíc to byla přímá bitva o postup do divize IA (jinými slovy – druhou ligu MS, odkud už se postupuje do elitní soutěže). 3 branky z 5, které v zápase padly, byly vstřeleny v přesilových hrách. Jako první se v čase 9:19 trefila Ukrajina. Další gól přidala v čase 30:56 a vedla už 2:0. Když ve třetí třetině v čase 53:54 dala třetí branku, bylo téměř jisté, že postup si nenechá ujít. Jistou jiskru naděje domácí vykřesali v čase 57:11, když snížili na 1:3. O 40 sekund později však Ukrajinci pojistili vítězství v zápase a celém turnaji trefou do prázdné brány. Konečný výsledek tedy byl 1:4.

První skončila Ukrajina s 15 body a pouze dvěma inkasovanými brankami. Navíc jako jediná vstřelila nejen více jak 20 branek, ale dokonce více jak 30, což znamená v průměru 6,20 branky/zápas. Druhá skončila Litva s 12 body. Třetí příčka patřila Estonsku s 8 body a čtvrtá Číně s body 6. Páté nakonec bylo Španělsko. Jejich radost po vydřené výhře nad Nizozemskem byla parádní, jako by získali nějakou medaili. Poslední a sestupové místo připadlo Nizozemsku. Nezískali ani bod, nedostali žádnou nálož (vždyť jen jednou dostali 4 branky, a to od Ukrajiny). Ovšem neschopnost vstřelit branky je stála místo v této divizi. Za 5 zápasů vstřelili jen 4 góly (průměr tedy 0,80 branky/zápas), s tím se tedy skutečně vyhrávat zápasy nedají.

Nejproduktivnějším hráčem turnaje se stal Ukrajinec Alexander Peresunko, který nasbíral 11 bodů (5+6) a jenž hraje slovenskou extraligu za Poprad. Druhým pak jeho krajan Igor Merezhko, jenž se nově stal posilou extraligové Plzně.

Zdraví a práce mi nedovolili toto dříve napsat, tak snad to aspoň pro někoho z vás bude trochu zajímavé. Ještě zbývá sumář divize IA, kde chyběly 3 minuty k obrovském překvapením. O tom příště, již brzy.