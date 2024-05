Vtipy s duchovním přesahem. Zasmějte se a poučte se

Kdyby se rozhodl takto, nemusel nikde fyzicky utíkat a třetího dne k večeru by nevběhl do náruče smrti, která ho čekala právě na onom mostě.

On se však mohl vyhnout smrti duchovně. A to tím, že nastoupí cestu radikální změny své osobnosti k lepšímu. Že opustí své nectnosti a špatné cesty, a z celé síly se upne k dobrému a čistému.

No a poslední vtip lze zařadit spíše do kategorie černého humoru.

Většina lidí zaměřuje celé své životní snažení pouze dolů do hmoty, aby u konce, na sklonku svého života zjistila, že to mělo být úplně naopak. Že celé své životní snažení bylo třeba zaměřit ne dolů, do materie, ale vzhůru k nebesům.

„Chlapi! Je to špatný! Měl jsem naopak obrácený projekt. Měl to být komín!“

