Uvědomujeme si zvrhlost Euroangličtiny?

Když budu parafrázovat Vlastimila Vondrušku, pak státní systémy se postupem času stávají složitějšími a nákladnějšími. A pak se jednoho dne zhroutí.

Buď jsou tak složité, že už se v nich nikdo nevyzná, nebo jsou tak nákladné, že výhody, plynoucí z takového systému pro jeho sponzory už nedostačují nákladům, které je třeba vynaložit pro každodenní chod takového systému.

Sledovat to můžeme i u našeho, relativně malého systému, zvaného „Česká republika“. V době svého vzniku v roce 1994 byl systém relativně jednoduchý, s nevelkým počtem obsluhujícího personálu. Postupem času se z něj stal moloch, absorbující desetitisíce a desetitisíce nových úředníků, prý nezbytných pro chod systému. Neuplynul snad ani rok, kdy by nedošlo ke změně daňových sazeb, systému výpočtu slev, sebevražedných systémů typu EET apod.

Častokrát se divím, jak malý počet pracujících živí obrovskou masu neefektivních parazitů (ne, nemyslím to hanlivě, ani rasově). Stačí si položit otázku, kam se přesunuli všichni ti EET úředníci poté, co EET neslavně skončilo, nebo kolik bylo ze služeb státu propuštěno celníků, poté, co jsme se v Schengenu obklopili bezcelním prostorem...

Zvrhlost systému si uvědomíme i v detailech, o kterých jsem psala v tomto blogu. Pokud musí bruselský systém vydat slovník (a věřte mi, má dobré dva centimetry šířky) k tomu, aby lidé rozuměly bruselskému ptydepe, pak se dostáváme do fáze, kdy systém začíná být tak složitý, že už mu nerozumí ani ti, kteří by pro něj rádi pracovali.

Tady je ukázka slov, které v lidské řeči nenajdete, proto je třeba zafinancovat slovník, aby se mladí v Bruselu neztratili. Schválně si je zkuste přeložit do angličtiny, pokud jazyk ovládáte. Ale hlavně, zkuste ty termíny vysvětlit třeba u vedlejšího stolu v hospodě. Anebo, a to vám neradím, třeba mamince. Nedoporučuji to. Taky by si mohla myslet, že se její potomek pomátl…

- Nízkouhlíková ekonomika a zodpovědné využívání jejich zdrojů

- Udržitelný rozvoj území

- Opatření ke zmírnění žaloby na neplatnost

- Adicionalita strukturálních fondů

- Poradní výbor pro koordinaci boje proti podvodům

- Agroenviromentální

- Poskytnout dotační pomoc ze strukturálních fondů finanční pomoci regionům

Mám pokračovat? Asi raději ne, že?

Raději byste měli v oblastech, které nespadají do vaší pravomoci, vyvíjet v souladu se zásadou subsidiarity činnost pouze tehdy, pokud sledovaných cílů nemůže být dosaženo na úrovni národních států.

Bůh s námi...