Nevhodnost hokeje pro 21. století

Sledovala jsem se zvednutým obočím a pobaveným úsměvem, jak se dospělí mužové měnili v malé děti a shlukovali se v hospodách a u televizních obrazovek.

Navíc, za nekřesťanské peníze jeli stovky a tisíce kilometrů, aby v daleké Ostravě nebo Praze sledovali, jak šestnáct skvěle placených obrněnců klouže na přelomu května a června po uměle zmražené ploše a snaží se dopravit kousek gumy do sítě.

Jaký to má smysl? My všichni se snažíme o trvale udržitelný rozvoj. A ve stejné době se najdou agresivní jedinci, kterým je to jedno…

Proč vláda dovolí, abychom v době, kdy bychom našim bratrům v Německu či na Ukrajině měli posílat těžko dostupnou elektřinu, ji používali na nesmyslné zmražování vody? Proč se ta podivná hra hraje na konci jara a ne v lednu na zamrzlém Lipně?

Jak může být taková činnost uhlíkově neutrální? Kolik zbytečného CO2 uvolní hráči při zbytečně prudkých pohybech? Proč se na tyto nesmyslné hrátky svážejí turisté z celého světa?

Jaký příklad asi dává dětem tato agresivní, nebezpečná hra? Viděla jsem na vlastní oči, jak hráč při zásahu tvrdou gumou přišel o zuby a utrpěl frakturu nosu. To nikoho nenapadlo vyměnit tu tvrdou gumu třeba za tenisový míček? A co překračování nejvyšší povolené rychlosti? Při cílených atacích dochází při těchto rychlostech ke zvýšenému nebezpečí ublížení na zdraví.

A kromě zdravotních aspektů tady máme i jeden aspekt společenský. Netuším, jak mnoho byla při sestavování týmů brána v úvahu inkluzivita. Netuším, jestli podíl LGBT komunity v týmech odpovídal reálnému podílu ve společnosti, snad je na to brán ohled. Ale jak je možné, že není respektován podíl jednotlivých národností ve společnosti? V naší tzv. reprezentaci jsem nezahlédla jediného Vietnamce, jediného Roma a dokonce ani černoši nejsou pozitivně diskriminování třeba tak, jak je to už možné ve fotbale.

Ano, respektuji, že i přesto jsme v omezené nabídce národů vyhráli a gratuluji. Ale oč by toto vítězství bylo hřejivější, kdybychom věnovali více pozornosti výše jmenovaným aspektům?

Tak snad příští rok. Když jsme dokázali prosadit emisní povolenky na produkci CO2, neměl by být problém prosadit emisní povolenky i pro hokejisty. A hrát by se mělo v zemi, kam tato hra z principu patří – za polárním kruhem v Grónsku, Rusku nebo Skandinávii.