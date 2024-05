Česko zavádí volby pro zločince

Moji milí Češi. Chtěl bych vám poděkovat, že po dlouhé době, kdy mi vaše majetky byly ukradené… ne. Kdy vám moje majetky byly ukradené… ne, to ne.

Kdy prostě majetky, o kterých si myslíte, že byly ukradené, ale já si to nemyslím, protože my z Harvardu prostě nekrademe, a tak ukradené být nemohly, i když tedy jako to jako ukradené vypadalo… ne, to taky ne. Jak to jen zformulovat?

No prostě, udělejme čáru za minulostí. Vždyť už to je skoro čtvrt století, co jste nevyužili příležitosti, která se naskýtala, a já, obyčejný chlapec z Ameriky, jsem postřehnul, že se zde nalézá prostor, jak zvelebit český prostor a vyčorovat... ne. To je zase blbě zformulováno. Prostě jsem byl ve správný čas na správném místě, no tak jsme privatizovali. No a? Kocáb taky privatizoval. Ti blbější taky privatizovali, jen do toho dali pouze těch prašivých tisíc kaček do kupónové knížky. No prostě, je to dávno. Čert to vem. Nic si nebudeme vyčítat, ne?

Ale každopádně jste mi udělali radost velikou, že nyní budu moci konečně volit do českého parlamentu i odsud, z příšerných Bahamo-ostrovů, kde si mezi těmi blbými hňupy připadám jako růže v trní.

Jsem rád, že i po těch letech myslíte na nás, zločince, kteří prostě kdysi udělali chybu. Odpusťte nám to.

Váš Viktor

Mimochodem, nejsem žádný zločinec, vše je promlčeno.

PS: Jedná se o fiktivní dopis, žádný takový Viki neexistuje...