Více než sto let staré lesní divadlo rozjezdili buldozérem

Neúcta k vlastní historii i neúcta a hrubost k přírodě jsou i neúctou a hrubostí k lidem. Ve Velkém háji v Praze 4 se toto právě děje.

Archiv - Alois a Anton Sečkár

Lesní divadlo ve Velkém háji bylo postaveno v roce 1913 na pozemcích statkáře Welze. Mělo 500 míst k sezení a hráli tu jak ochotníci, tak profesionální soubory včetně slavných herců z národního divadla. Přežilo požár v roce 1935, přežilo i německou okupaci. Nepřežilo ovšem vítězství komunistů v okleštěných, a tedy nedemokratických volbách v roce 1946. Provoz divadla byl v tomto roce oficiálně ukončen. Sporadicky se ještě sem tam v divadle něco odehrálo, poslední představení v roce 1951. V roce 1958 bylo zázemí divadla (jeviště) srovnáno se zemí.

Archiv - Alois a Anton Sečkár

Přírodní amfiteátr připomínající řecká antická divadla však přežil a dál sloužil tentokrát již jen k individuální zábavě. Chodily si tam hrát rodiny s malými dětmi, i dětské party. Hliněné okrouhlé terasy obrostly mechem a stříbřitou trávou kostřavou. Chodívali tam milenci, studenti se tam v přírodě učili na zkoušky, když už jim doma z učení hrabalo, čtenáři si tam chodili číst.

V letech 1964–1969 bylo v těsné blízkosti lesa na původně orné půdě postaveno sídliště Novodvorská pro 12 000 obyvatel. Nová ulice podél Velkého Háje byla nazvána Nad lesním divadlem.

Podle původních plánů mělo mezi velkým Hájem a druhým starým dubovým lesem (dnes ležícím za obchodním centrem Novo Plaza) vyrůst šest velkokapacitních paneláků. Kupodivu se našel rozumný člověk s dostatečnou mocí a prosadil pravý opak. Místo šesti paneláků se vysadil les.

Tak se součástí Velkého háje stal i les modřínový, lipový a dvě parcely byly osázeny červeným dubem americkým. O celý les se staral podnik Sady, lesy zahradnictví. A starali se dobře. Pravidelně prováděli výchovnou těžbu, sekali trávu kolem cest, rozorávali protipožární průseky, pečovali o srny a zajíce. Velký háj a okolí bylo oblíbeným místem procházek všech generací, místem pikniků a báječným rejdištěm dětských part.

Po roce 1989 získalo les zpět osm potomků statkáře Welze, z nichž v Praze 4 nikdo nebydlí. Osobně si myslím, že každá nemovitost má mít, pokud možno, jednoho vlastníka. Čím více vlastníků, tím je menší šance domluvy a majetek většinou chátrá. Přesně to se stalo Velkému háji. Po restituci se zastavila jakákoli péče a údržba lesa. Cesty zarůstaly vysokou trávou a kopřivami. Bez výchovné těžby se stromy v nové části lesa nepřirozeně vytahovaly vzhůru. Například patnáct metrů vysoké borovice mají v přehuštěném porostu na holém uzounkém kmeni zelený vršek velikosti vánočního stromku. Takový les je náchylnější k polomům i napadení kůrovcem a chorobami.

Každá pneumatika je široká metr. Foceno 18.4. Svážení dřeva stále pokračuje (26.4)

V roce 2015 se po 25 letech nulové péče vlastníci rozhodli z lesa získat maximální zisk. Do lesa se zvýšenou rekreační funkcí vjela těžká lesní technika a nastala masivní těžba především sto a víceletých dubů. Podle povolení 2800 m2 dřeva. Odtěženy byly nejsilnější a nejkvalitnější duby, a to zcela bez ohledu na budoucí zdraví lesa. V lese tak vznikaly velké mýtiny a tím pádem velké díry v zelené lesní klenbě. Všechny cesty byly rozježděny těžkou technikou. Dříve plně průchozí původní dubový les během následujících let zcela zarostl náletovými dřevinami a neprůchodným ostružinovým křovím.

Narašený modřínový a smíšený les byl těžen ještě týden po pořízení této fotky – foceno 9.4.2024

Letos 19 března 2024 opět do lesa vjela těžká technika a těžba pokračovala až do poloviny dubna. K zemi padaly kvetoucí modříny s nově vyrašeným jehličím, větve obalené květy. Listnaté stromy, s novým listím plné mízy. V nových částech lesa byly vytvořeny průseky cca 5-6 metrů široké mezi kterými jsou zhruba stejně široké pruhy lesa. Těžba se přizpůsobila použité těžké technice namísto potřebám lesa.

V popředí jeviště, za ním nápovědní budka. 2/3 hlediště rozježděny buldozerem

Lesní divadlo rozjezdili buldozery. V hledišti rozjezdily jednotlivé stupně pro sedadla, které se zachovaly i po sedmdesáti letech od ukončení provozu. Jeviště podivným způsobem rozjezdil buldozer a rozšmelcovanou lesní půdu nahrnul až metr nad původní terén. Rozjezdil i koryto potůčku, který kolem teče. Z bývalého propadliště vyhloubil metrovou strouhu. Z nové navážky do propadliště i do strouhy na dvou místech prosakuje nafta. A to z úplného spodku navážky. Přivolaní hasiči konstatovali, že je to práce pro dekontaminační tým, ale k dekontaminaci ani po čtrnácti dnech nedošlo.

Nafta vytékající zpod navážky do nové strouhy vedoucí z propadliště a odtékající do lesa

Pod lesem za obchodním centrem Novo Plaza vzniká na orné půdě těsně vedle lesa velmi pravděpodobně načerno silnice, která by měla propojit novou stanici metra D Developerskou, pardon Nádraží Krč s Braníkem. To že propojení už zajišťuje Jižní spojka a Branická ulice je podružné.

Údajně má být dolní les vykácen a mají tam být postaveny domy. Je zajímavé, že v časopise Prahy 4 nebyla o chystané těžbě ani o stavbě nové silnice ani zmínka. Nejenom já, ale i ostatní lidé v okolí Velkého háje jsme šokováni, cítíme bezmoc a lítost nad dalším poškozováním lesa a bezohledným ničením našeho životního prostředí.